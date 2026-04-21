Dziennik Gazeta Prawana logo

Legendarny polski siatkarz tęskni za Rosjanami. Zmienił zdanie w sprawie ich wykluczenia

Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 22:38
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Legendarny polski siatkarz tęskni za Rosjanami. Zmienił zdanie w sprawie ich wykluczenia
Legendarny polski siatkarz tęskni za Rosjanami. Zmienił zdanie w sprawie ich wykluczenia/Agencja Gazeta
Michał Kubiak po wybuchu wojny deklarował wsparcie dla Ukrainy i nie widział możliwości, by rosyjscy siatkarze rywalizowali w międzynarodowych rozgrywkach. Jednak po upływie czterech lat legendarny zawodnik reprezentacji Polski zmienił zdanie. Według niego rodacy Władimira Putina powinni znów móc grać z najlepszymi na świecie.

Kubiak uważa, że polityka powinna być oddzielona od sportu

Kubiak uważa, że sankcje nałożone na rosyjskie kluby siatkarskie i tamtejszą reprezentację powinny dobiec końca. Trudny to jest temat, bo to jest temat, który na pewno elektryzuje wszystkich i łatwo jest siedząc w domu, powiedzieć: "Nie, wyrzućmy ich". Tylko odwróćmy sytuację. Jakbyśmy my byli... Ja bym na przykład nie chciał, żeby z powodu czyichś politycznych decyzji zabrano mi pięć lat uprawiania sportu na najwyższym poziomie. Dlaczego ja mam ponosić odpowiedzialność jako sportowiec za decyzję polityczną? Dlaczego ktoś zakazuje mi wykonywać moją pracę? - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" siatkarz, który w biało-czerwonych barwach zdobył dwukrotnie złoty medal mistrzostw świata.

Kadra siatkarzy bez Bartosza Kurka. Nikola Grbić ogłosił powołania

W czym są winni sportowcy, którzy reprezentują dany kraj? W czym jest winny sportowiec, który chce mierzyć się z najlepszymi na igrzyskach, na mistrzostwach świata? - dodał Kubiak.

Kubiak chce powrotu Rosjan, a nie Rosji

W dalszej części rozmowy były siatkarz reprezentacji Polski doprecyzował, że bardziej chodzi mu o to, żeby nie Rosja, a rosyjscy siatkarze, którzy według niego są jednymi z najlepszych w swoim fachu mogli znów rywalizować na światowych arenach. Ja bym chciał, żeby oni wrócili. Po prostu, jako sportowcy. Nie jako naród, kraj, nie wiem, pod banderą Putina. Nie wnikam w ogóle w to. Ja bym chciał, żeby oni jako sportowcy i jako jeden z najlepszych krajów, który ma drużynę siatkarską, wrócił do rozgrywek międzynarodowych, bo bez nich czegoś mi brakuje - wytłumaczył swoje stanowisko Kubiak.

Nie chcę, żeby zabrzmiało to tak, że ja chcę Rosję z powrotem. Nie. Ja chcę zawodników, którzy są jednymi z najlepszych na świecie. Dlaczego my nie możemy z nimi grać? Dlaczego my nie możemy powiedzieć, że nabiliśmy ich i teraz my jesteśmy najlepsi? A zawsze jest taki: "No ale ich nie ma". I zawsze jest - u mnie przynajmniej w głowie - zalążek taki, że dobra wygraliśmy, ale ich nie było - zakończył legendarny siatkarz naszej kadry.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: RosjaRosjaniesiatkówkasiatkarz
Powiązane
Siatkarka ukarana za poglądy polityczne. Cieszyła się z uwięzienia prezydenta kraju
Fatalny błąd Polskiego Laboratorium Antydopingowego. Siatkarz nie grał przez 9 miesięcy
Żona Bartosza Kurka przekazała niepokojącą informację. Ukochana siatkarza trafiła do szpitala
Szokująca opinia reprezentanta Polski o Rosji. "Wiem, że nie jest to poprawne polityczne"
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLegendarny polski siatkarz tęskni za Rosjanami. Zmienił zdanie w sprawie ich wykluczenia »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj