Salgado cieszyła się z uwięzienia Bolsonaro

Do zdarzenia doszło 23 listopada, po tym jak Salgado z Rebeccą Silvą zdobyły brązowy medal mistrzostw świata w Adelajdzie w Australii, pokonując rodaczki Thamelę Coradello i Victorię Lopes 2:0. Podczas wywiadu na żywo, który słyszeli także kibice, 38-latka stwierdziła, że był to "wspaniały dzień" nie tylko dla niej, ale także "dla świata", ponieważ 24 godziny wcześniej prezydent Bolsonaro został osadzony w więzieniu.

Wczoraj w Brazylii wsadziliśmy do więzienia najgorszego prezydenta w historii. Trzeba to uczcić - powiedziała po angielsku, wywołując aplauz publiczności. Potem dodała w języku portugalskim: Trzeba to uczcić, Bolsonaro jest w więzieniu, to świetnie!

Siatkarka nie zagra w turnieju Beach Pro Tour Elite

Salgado z powodu zawieszenia nie będzie mogła wziąć udziału w kolejnym etapie międzynarodowej serii Beach Pro Tour Elite.

Komisja dyscyplinarna FIVB nałożyła na Carolinę Solberg Salgado zawieszenie na jeden turniej za niesportowe zachowanie związane z wypowiedziami politycznymi podczas wywiadu na boisku po meczu - poinformowała federacja w komunikacie.