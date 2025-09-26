Mecz Polska - Włochy: kiedy?

Półfinał mistrzostw świata siatkarzy, w którym reprezentacja Polski zmierzy się z Włochami, zostanie rozegrany w sobotę 27 września 2025 r. Zapowiada się "przedwczesny finał".

Reklama

Polacy i Włosi awans do najlepszej czwórki turnieju na Filipinach wywalczyli w środę. Taki skład półfinału oznacza, że już na tym etapie dojdzie do powtórki meczu o tytuł z ostatniej edycji czempionatu globu, w którym reprezentacja Italii wygrała z biało-czerwonymi 3:1.

Mecz Polska - Włochy: o której godzinie?

Polska zagra z Włochami w najbliższą sobotę o godz. 12.30 czasu polskiego. Natomiast o 8:30 w Manili na Filipinach o awans do finału zagrają Bułgaria i Czechy. Oba te państwa zameldowały się w półfinale w czwartek. Dla Czech to pierwszy awans do najlepszej czwórki mundialu w historii.

Po zakończeniu czwartkowych ćwierćfinałów organizatorzy oficjalnie poinformowali, w jakich godzinach rozegrane zostaną mecze półfinałowe. Jako pierwsi do walki staną Bułgarzy i Czesi, ich starcie zaplanowano na 8.30 czasu polskiego. Podopieczni trenera Nikoli Grbica zagrają z Włochami cztery godziny później.

Reklama

Finał Mistrzostw Świata 2025 - siatkówka

Kiedy będzie finał mistrzostw Świata 2025 r.? Mecze o medale zostaną rozegrane w niedzielę 28 września 2025 r. O godz. 8.30 odbędzie się spotkanie o brąz, natomiast wielki finał zaplanowano na godz. 12.30. Okazuje się, że podium mistrzostw świata będzie w całości europejskie po raz pierwszy od 1966 roku.

Z Manili - Monika Sapela (PAP)

Gdzie można obejrzeć mecz Polska - Włochy?

Spotkanie polskich siatkarzy będzie można obejrzeć w Polsacie, Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go. Będzie również relacja na żywo na tvpsport.pl i pilot wp.