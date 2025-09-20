Biało-czerwoni odesłali Kanadę do domu

Polscy siatkarze przed pojedynkiem z Kanadą mieli dwa dni odpoczynku. Sobotni rywale naszych siatkarzy zajęli drugie miejsce w grupie G. Udało im się wygrać z Libią i Japonią bez straty seta, ale w meczu o awans z pierwszego miejsca przegrali z Turcją 0:3.

Kanada aktualnie zajmuje w światowym rankingu dziewiąte miejsce. Polacy od trzech lat są liderami listy FIVB.Od 2006 roku biało-czerwoni z ekipą "Klonowego Liścia" rozegrali 23 oficjalne mecze. Drużyna z Ameryki Północnej wygrała... jeden. Było to towarzyskie spotkanie w 2018 roku. Dla Kanadyjczyków głównym celem podczas turnieju na trwających mistrzostwach świata było wyjście z grupy. W 1/8 finału musieli uznać wyższość Polaków i turniej się dla nich zakończył.

Kanada stać było na wygranie jednego seta

W pierwszym secie przewaga naszych siatkarzy nie podległa żadnej dyskusji. Kanadyjczycy mieli wielkie kłopoty z przyjęciem. Odrzuceni od siatki nie kończyli ataków. Polacy za to bardzo dobrze grali blokiem.

Tego elementu gry zabrakło podopiecznym Nikoli Grbicia w drugiej odsłonie. Biało-czerwoni mieli trzy punkty przewagi, ale rywale odrobili stratę, a w końcówce seta byli skuteczniejsi.

Polscy siatkarze do trzeciej partii przystąpili wyraźnie podrażnieni porażką w poprzednim secie. Bez większych problemów odzyskali prowadzenie w meczu. Natomiast czwarty set okazał się formalnością. Polacy szybko odskoczyli na kilka punktów i spokojnie postawili kropkę nad "i".

Kolejnym rywalem Polaków na mistrzostwach świata będzie Turcja, która w pojedynku o ćwierćfinał pokonała naszych grupowych przeciwników - Holendrów - 3:1 (27:29, 25:23, 25:16, 25:19).

Polacy faworytami do złota. Francja i Brazylia za burtą MŚ siatkarzy

W mistrzostwach świata udział biorą 32. reprezentacje. Oprócz Polaków głównymi faworytami do końcowego triumfu są broniący tytułu Włosi. Przed rozpoczęciem w tym gronie wymieniało się też Francuzów, ale mistrzowie olimpijscy sensacyjnie pożegnali się z mistrzostwami świata już po fazie grupowej.

Z turnieju odpadła też Brazylia. Nasi siatkarze z poprzedniego championatu wrócili ze srebrnymi medalami.

Skład reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ 2025

Do tegorocznego turnieju biało-czerwoni przystąpili w mocno przebudowanym składzie. Po zajęciu drugiego miejsca na olimpiadzie w Paryżu przerwę od występów w narodowych barwach zrobiło sobie pięciu siatkarzy: rozgrywający Marcin Janusz i Grzegorz Łomacz, atakujący Łukasz Kaczmarek, środkowy Mateusz Bieniek i libero Paweł Zatorski.

Grbic na Filipiny zabrał czterech absolutnych debiutantów: atakujący Kewin Sasak, środkowy Jakub Nowak i libero Maksymilian Granieczny. Dla rozgrywających Marcina Komendy i Jana Firleja oraz środkowego Szymona Jakubiszaka udział w MŚ 2025 będzie pierwszym występem na imprezie tak wysokiej rangi.

Skład reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ

rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Komenda

Jan Firlej, Marcin Komenda przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk

Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk środkowi: Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak

Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak atakujący: Bartosz Kurek, Kewin Sasak

Bartosz Kurek, Kewin Sasak libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak

Polscy siatkarze awansowali z pierwszego miejsca w grupie

Polscy siatkarze trafili do grupy B. Pierwsza faza mistrzostw świata była dla nich "spacerkiem". Biało-czerwoni, którzy są liderami światowego rankingu zmierzyli się w niej z dużo niżej notowanymi rywalami.

Nasi panowie zmagania na Filipinach zaczęli od zwycięstwa nad Rumunią, która w notowaniu FIVB zajmuje 22. pozycję. Kolejnym przeciwnikiem był 20. Katar, a ostatnim była 19. Holandia. Pierwsze dwa mecze Polacy wygrali bez straty seta. W trzecim spotkaniu poprzeczka przeciwnicy poprzeczkę zawiesili nieco wyżej, ale do żadnej niespodzianki nie doszło. Biało-czerwoni wygrali 3:1.

Zobacz, kiedy grają polscy siatkarze

Polscy siatkarze swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata rozegrali w sobotę. Turniej zainaugurowali pojedynkiem z Rumunią. Dwa dni później grali z Katarem, a grupowe zmagania zakończyli 17 września spotkaniem z Holandią.

Do fazy pucharowej awansowały po dwie najlepsze drużyny z każdej z ośmiu grup. Polska w 1/8 finału pokonała Kanadę. Kolejnym rywalem będzie Turcja.

Ćwierćfinały rozegrane zostaną 24-25 września. Półfinały odbędą się 27 września, natomiast mecze o medale dzień później.

Gdzie oglądać mecze polskich siatkarzy na MŚ 2025? Zobacz plan transmisji TV na żywo

Transmisje telewizyjne z MŚ siatkarzy będą dostępne na kanałach Polsatu Sport. Mecze z udziałem biało-czerwonych będzie również można zobaczyć na żywo na antenie Polsatu.

Spotkania mistrzostw świata siatkarzy 2025 dostępne będą także w internecie. Transmisję będzie można śledzić na stronie i w aplikacji Polsat Box Go.

Terminarz MŚ 2025 w siatkówce mężczyzn (faza pucharowa)

Na tegorocznych mistrzostwach świata siatkarzy łącznie odbędą się 64 spotkania. W drodze do triumfu trzeba będzie rozegrać siedem meczów. Mistrza świata poznamy w niedzielę 28 września.