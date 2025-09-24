Polacy nie dali Turkom żadnych złudzeń

Turecka liga siatkarzy, obok polskiej i włoskiej, należy do najmocniejszych w Europie. Tymczasem reprezentacja tego kraju nie osiągała dotąd spektakularnych wyników. W środę stanęła przed swoją historyczną szansą - zagrała z Polską o awans do półfinału mistrzostw świata.

Reklama

Podopieczni Serba Slobodana Kovaca byli uważani za "czarnego konia" turnieju na Filipinach. Przed jego startem byli zajmowali 17. miejscu w rankingu FIVB. Aktualnie przesunęli się na 14. pozycję.

Ćwierćfinałowi rywale biało-czerwonych na MŚ wygrali wszystkie spotkania, w których stracili tylko dwa sety. W grupie pokonali Japonię, Kanadę i Libię, a w 1/8 Holandię.

Polacy zdeklasowali Turków w pierwszym secie

Reklama

Turcy we wcześniejszych meczach pokazywali, że dysponują bardzo ofensywnym i silnym serwisem, ale sami wykazywali spore kłopoty z przyjęciem. W tym elemencie są jedną z najsłabszych drużyn grających na mistrzostwach świata i to się potwierdziło w meczu z Polską. Rywale nie radzili sobie w przyjęciu, natomiast biało-czerwoni z łatwością radzili sobie z ich serwisem. Dzięki temu doskonale funkcjonował nasz pierwszy atak.

W secie otwierającym spotkanie Polscy siatkarz zdeklasowali reprezentację Turcji. Szybko osiągnęli kilku punktową przewagę, a później oglądaliśmy na parkiecie popisy podopiecznych Grbica.W dwóch kolejnych setach aż tak łatwo jak w pierwszej partii nie było, ale ani przez moment zwycięstwo Polaków nie było zagrożone. Mecz asem serwisowym zakończył Jakub Kochanowski.

W sobotę nasi siatkarze o finał mistrzostw świata zagrają z Włochami. Reprezentacja Italii, która broni tytułu w ćwierćfinale pokonała Belgię 3:0 (25:13, 25:18, 25:18).

Trwa ładowanie wpisu

Polscy siatkarze na mistrzostwach świata stracili tylko dwa sety

Polscy siatkarze fazę grupową przeszli bez porażki. Z Rumunią i Katarem biało-czerwoni wygrali bez większych problemów i bez straty seta. Holendrzy okazali się bardziej wymagającym przeciwnikiem. Urwali naszym siatkarzom jednego seta, a w pozostałych długo dotrzymywali im kroku.

Polacy mieli dwa dni na odpoczynek i regenerację przed pojedynkiem z Kanadą. Sobotni rywale naszych siatkarzy zajęli drugie miejsce w grupie G. Udało im się wygrać z Libią i Japonią, ale w meczu o awans z pierwszego miejsca przegrali z Turcją. Biało-czerwonym też nie dali rady przegrywając 3:1.

Polacy faworytami do złota. Francja i Brazylia za burtą MŚ siatkarzy

W mistrzostwach świata udział biorą 32. reprezentacje. Oprócz Polaków głównymi faworytami do końcowego triumfu są broniący tytułu Włosi. Przed rozpoczęciem w tym gronie wymieniało się też Francuzów, ale mistrzowie olimpijscy sensacyjnie pożegnali się z mistrzostwami świata już po fazie grupowej.

Z turnieju odpadła też Brazylia. Nasi siatkarze z poprzedniego championatu wrócili ze srebrnymi medalami.

Skład reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ 2025

Do tegorocznego turnieju biało-czerwoni przystąpili w mocno przebudowanym składzie. Po zajęciu drugiego miejsca na olimpiadzie w Paryżu przerwę od występów w narodowych barwach zrobiło sobie pięciu siatkarzy: rozgrywający Marcin Janusz i Grzegorz Łomacz, atakujący Łukasz Kaczmarek, środkowy Mateusz Bieniek i libero Paweł Zatorski.

Grbic na Filipiny zabrał czterech absolutnych debiutantów: atakujący Kewin Sasak, środkowy Jakub Nowak i libero Maksymilian Granieczny. Dla rozgrywających Marcina Komendy i Jana Firleja oraz środkowego Szymona Jakubiszaka udział w MŚ 2025 będzie pierwszym występem na imprezie tak wysokiej rangi.

Skład reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ

rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Komenda

Jan Firlej, Marcin Komenda przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk

Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk środkowi: Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak

Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak atakujący: Bartosz Kurek, Kewin Sasak

Bartosz Kurek, Kewin Sasak libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak

Polscy siatkarze awansowali z pierwszego miejsca w grupie

Polscy siatkarze trafili do grupy B. Pierwsza faza mistrzostw świata była dla nich "spacerkiem". Biało-czerwoni, którzy są liderami światowego rankingu zmierzyli się w niej z dużo niżej notowanymi rywalami.

Nasi panowie zmagania na Filipinach zaczęli od zwycięstwa nad Rumunią, która w notowaniu FIVB zajmuje 22. pozycję. Kolejnym przeciwnikiem był 20. Katar, a ostatnim była 19. Holandia. Pierwsze dwa mecze Polacy wygrali bez straty seta. W trzecim spotkaniu poprzeczka przeciwnicy poprzeczkę zawiesili nieco wyżej, ale do żadnej niespodzianki nie doszło. Biało-czerwoni wygrali 3:1. Takim samym wynikiem zakończyła się ich potyczka z Kanadą w 1/8 finału.

Zobacz, kiedy grają polscy siatkarze

Polscy siatkarze swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata rozegrali w sobotę. Turniej zainaugurowali pojedynkiem z Rumunią. Dwa dni później grali z Katarem, a grupowe zmagania zakończyli 17 września spotkaniem z Holandią.

Do fazy pucharowej awansowały po dwie najlepsze drużyny z każdej z ośmiu grup. Polska w 1/8 finału pokonała Kanadę. W ćwierćfinale nasi siatkarze zmierza się z Turcją. Ten mecz odbędzie się w środę 24 września o godz. 13.45. Półfinały odbędą się 27 września, natomiast mecze o medale dzień później.

Gdzie oglądać mecze polskich siatkarzy na MŚ 2025? Zobacz plan transmisji TV na żywo

Transmisje telewizyjne z MŚ siatkarzy będą dostępne na kanałach Polsatu Sport. Mecze z udziałem biało-czerwonych będzie również można zobaczyć na żywo na antenie Polsatu.

Spotkania mistrzostw świata siatkarzy 2025 dostępne będą także w internecie. Transmisję będzie można śledzić na stronie i w aplikacji Polsat Box Go.

Terminarz MŚ 2025 w siatkówce mężczyzn (faza pucharowa)

Na tegorocznych mistrzostwach świata siatkarzy łącznie odbędą się 64 spotkania. W drodze do triumfu trzeba będzie rozegrać siedem meczów. Mistrza świata poznamy w niedzielę 28 września.