Nokaut w pierwszym secie

Przed finałem trudno było wskazać faworyta. Bogdanka to aktualny mistrz Polski i lider ekstraklasy, ale ekipa z Lublina ostatnie dni miała bardzo intensywne. W czwartek stoczyła pięciosetowy bój w Lidze Mistrzów z belgijskim Knack Roeselare , a w sobotę także w pięciu setach zapewniła sobie awans do finału wygrywając z AZS Indykpolem Olsztyn. Rzeszowianie mieli łatwiejszą przeprawę, gdyż PGE Projektem Warszawa rozprawili się w trzech setach.

Bogdanka rozpoczęła w imponującym stylu obejmując prowadzenie 7:2, po asie serwisowym Wilfredo Leona. Trener Resovii Massimo Botti, który w poprzednim sezonie doprowadził lubelski zespół do mistrzostwa Polski, poprosił o czas. Nic to nie dało, Bogdanka zdobyła dwa kolejne punkty, a po chwili prowadziła już 12:3. To był prawdziwy nokaut, po którym Resovia nie była się stanie podnieść już do końca seta.

Sasak najlepszym zawodnikiem finału

W drugiej partii Rzeszowianie zdobyli pierwszy punkt, ale Bogdanka szybko zbudowała 5-punktową przewagę 7:2. Resovia nie była w stanie jej zniwelować. Po asie serwisowym Leona mistrzowie Polski prowadzili 15:9. Botti próbował ratować sytuację biorąc czas. Przyniosło to tylko chwilowy efekt, bo jego podopieczni zmniejszyli straty do trzech punktów – 13:16, ale przegrywali 13:18 i 16:23. Losy seta były przesądzone.

W trzeciej partii Resovia grała skuteczniej i po asie serwisowym Klemena Cebulja prowadziła 11:8. Bogdanka szybko opanowała sytuację i wyrównała stan seta. Blok Fynniana McCarthy’ego dał podopiecznym Stephane Antigi prowadzenie 18:16. To był przełomowy moment seta. Chwilę później było już 23:19. Mecz zakończył autowy atak Jakuba Buckiego. Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrano atakującego Bogdanki Kewina Sasaka.

Szósty przegrany finał siatkarzy z Rzeszowa

Bogdanka LUK po raz pierwszy w historii zdobyła Puchar Polski. Resovia po to trofeum sięgała trzykrotnie – w 1975, 1983 i 1987 roku. W finale przegrała po raz szósty. Wcześniej grała w finale w 1974, 1986, 2010, 2013 i 2015 roku.