Winiarski chce mieć więcej czasu dla rodziny

Decydującym czynnikiem jego rezygnacji była chęć poświęcenia w większym stopniu czasu rodzinie, a także duże obciążenie pracą związane z podwójnymi obowiązkami, gdyż cały czas Winiarski prowadzi też Aluron CMC Warta Zawiercie.

Trenowanie reprezentacji Niemiec było zaszczytem. Ostatnio zdałem sobie jednak sprawę, że moja rodzina potrzebuje więcej mojego czasu i obecności. Poza tym praca w lidze jest bardzo intensywna, nie było praktycznie chwili wytchnienia - powiedział Winiarski, cytowany w komunikacie DVV.

Do tego doszły drobne problemy zdrowotne. Wszystko to pokazało mi, że nadszedł czas na przerwę, nabranie sił i spojrzenie w przyszłość z nowej perspektywy - dodał polski szkoleniowiec.

Słaby występ Niemców na mistrzostwach świata

Winiarski i niemiecka reprezentacja siatkówki mężczyzn wystąpiła w turnieju olimpijskim w Paryżu, przegrywając w ćwierćfinale z późniejszymi mistrzami - Francuzami. Niepowodzeniem zakończył się natomiast występ w tegorocznych mistrzostwach świata na Filipinach, gdzie Niemcy odpadli już po fazie grupowej.

W najbliższych tygodniach związek przeprowadzi rozmowy z kilkoma potencjalnymi następcami 42-letniego Winiarskiego. Polak trenował męską reprezentację Niemiec od początku 2022 roku, a w zeszłym roku przedłużył kontrakt do 2028 roku.