Siatkarze Aluronu najważniejsze mecze muszą grać na "wyjeździe"

Prowadzeni przez trenera Michała Winiarskiego siatkarze Aluronu CMC Warta Zawiercie w minionym sezonie zostali wicemistrzami Polski i Europy, bowiem dotarli do finału Ligi Mistrzów. Od momentu awansu do PlusLigi w 2017 roku bolączką klubu jest ciasna, mała hala.

W efekcie zespół w europejskich pucharach i play off ekstraklasy podejmuje z konieczności rywali w wynajętych obiektach, ostatnio w Sosnowcu.Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zawierciu to jedna z kluczowych inwestycji najbliższych lat. Rozpatrujemy możliwość zakupu gotowego projektu hali z Sosnowca i jego adaptację do lokalnych potrzeb. Dziś, w zmieniających się realiach bezpieczeństwa, analizujemy jeszcze tę koncepcję pod kątem możliwości racjonalnego dostosowania projektu do funkcji „dual-use”, czyli połączenia obiektu sportowo-widowiskowego z funkcją schronienia w sytuacjach kryzysowych. Nowa hala ma być przede wszystkim miejscem sportowych emocji i wydarzeń kulturalnych, ale chcemy, by była też przestrzenią, która w razie potrzeby może służyć mieszkańcom jako schronienie i będzie zgodna z projektami zmian prawnych w tym zakresie – wyjaśniła naczelniczka Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta.

Podkreśliła, że takie podejście wymaga modyfikacji założeń projektowych. Nad całym procesem czuwa pełnomocnik ds. budowy hali Bogdan Pukowiec, ekspert finansowy z doświadczeniem w bankowości inwestycyjnej, odpowiedzialny m.in. za pozyskiwanie funduszy i koordynację inwestycji. Docelowo nowym obiektem zarządzać będzie spółka powołana specjalnie do tego zadania – tak jak ma to miejsce w Olsztynie, Tychach czy Sosnowcu – zakończyła.

Dwa przegrane finały siatkarzy z Zawiercia

"Jurajscy Rycerze" w minionym sezonie w finale PlusLigi musieli uznać wyższość LUK Bogdanki Lublin, przegrywając serię play off 1-3. Poza tym po raz pierwszy wystąpili w finale Ligi Mistrzów, w którym przegrali w Łodzi z włoskim zespołem Sir Sicoma Perugia 2:3.

Ponieważ hala w Zawierciu nie spełnia wymogów Ligi Mistrzów, drużyna w europejskich rozgrywkach po raz kolejny skorzysta z obiektu w Sosnowcu. W fazie grupowej rywalizować w grupie D z Asseco Resovią Rzeszów, Sportingiem CP Lizbona i niemieckim SVG Lueneburg.

Samorząd Zawiercia pozyskał działkę pod budowę hali

Poza Zawierciem Aluron CMC będzie też musiał rozegrać mecze play off ekstraklasy, ale jeszcze oficjalnie nie wiadomo gdzie. Wstępnie chcielibyśmy kontynuować grę w Sosnowcu, ale to jest odległy termin, bo kwiecień 2026. Play off wyłącza halę na blisko miesiąc. Jest jeszcze za wcześnie, by coś ogłaszać, ale - choć formalnych ustaleń nie ma - jest wola obu stron – powiedział prezes klubu Kryspin Baran.

Wspomniał też, że samorząd Zawiercia pozyskał już działkę pod budowę nowej hali. Jestem zadowolony z tego, że jest działka, pomysł na projekt i wola, by w przyszłym roku prace się rozpoczęły – dodał.