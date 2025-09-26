Naszych siatkarzy ubiera polska marka

O tym, że stroje dla siatkarskich reprezentacji Polski od 2025 roku przez następne cztery lata będzie przygotowywała polska marka 4F, poinformowano na początku stycznia.

Cieszymy się, że naszą reprezentację będzie ubierać polska marka. Ścisła współpraca 4F z Polską Siatkówką zaowocowała powstaniem kolekcji, która zarówno pod kątem projektu, jak i wykonania odpowiada najwyższym wymaganiom. Jesteśmy przekonani, że to partnerstwo przyniesie nam obopólne korzyści i wspólnie będziemy mogli świętować wiele sukcesów - powiedział po ogłoszeniu współpracy prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej (PZPS) Sebastian Świderski.

Butelkowa zieleń nie nawiązuje do barw narodowych

Wzór koszulek został pozytywnie przyjęty przez kibiców, zmęczonych powtarzalnymi wcześniej strojami. Kontrowersje wzbudził jednak trzeci kolor zaproponowany przez producenta - butelkowa zieleń. Wielu fanów argumentowało, że nie nawiązuje ona w żaden sposób do barw narodowych i... nie pasuje do reszty. Dwa pozostałe komplety strojów są bowiem w kolorach biało-czerwonym oraz czerwonym.

Pomysł wprowadzenia butelkowej zieleni pojawił się, ponieważ zależało nam na efekcie świeżości i nowości w kolekcji reprezentacyjnej. Szukaliśmy barwy szlachetnej, mocno osadzonej w charakterze całego konceptu, a przede wszystkim takiej, która podkreślałaby wartości kluczowe podczas tworzenia grafiki na koszulki meczowe: siłę, niezłomność oraz waleczność - przekazała Dorota Zarzecka, starsza specjalistka ds. komunikacji w firmie OTCF, która jest właścicielem marki 4F.

W zestawieniu z innymi kolorami zieleń tworzy energetyczny, kontrastowy akcent, nadający projektowi wyrazistości. Sprawia, że kolekcja zyskuje charakter nowoczesny, a jednocześnie ponadczasowy, idealnie wpisując się w sportową estetykę. Istotne było także uzupełnienie kolekcji o barwę, która wyróżni ją na tle standardowych biało-czerwonych zestawień - dodała Zarzecka.

Każda reprezentacja musi posiadać trzy komplety strojów

Jak poinformował rzecznik prasowy PZPS Mariusz Szyszko, trzeci kolor strojów meczowych polskich reprezentacji jest "kolorem rezerwowym". Każda z kadr międzynarodowych musi taki posiadać. Wcześniej takim kolorem był granat, również nie nawiązujący do biało-czerwonych barw.

O tym, w jakich strojach zawodnicy będą grać w danym meczu, w czasie mistrzostw świata decyduje delegat techniczny FIVB. Zespoły, które będą ze sobą rywalizować, przekazują mu wcześniej dostępne kolory, a on wybiera, raczej na zasadzie kontrastu - powiedziała kierowniczka polskiej reprezentacji Róża Wachowska.

W rozgrywanych obecnie na Filipinach mistrzostwach świata Polacy do tej pory tylko raz zagrali w zielonych strojach – w ostatnim meczu grupowym z Holandią, wygranym 3:1.