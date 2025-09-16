Polanski grał na Euro 2012

39-letni Polanski urodził się w Sosnowcu, ale w wieku trzech lat wyjechał z rodzicami do Niemiec i rozpoczynał karierę piłkarską właśnie w Borussii Moenchengladbach. W latach 2011-14 rozegrał 19 meczów w reprezentacji Polski, wystąpił m.in. w pierwszym składzie we wszystkich spotkaniach na Euro 2012.

Borussia nie strzeliła gola od maja

Borussia fatalnie rozpoczęła sezon ligowy 2025/26, zdobywając tylko punkt w trzech meczach. W niedzielę piłkarze z Moenchengladbach przegrali przed własną publicznością z Werderem Brema 0:4. Kibice czekają na gola od 3 maja, gdy pod koniec poprzedniego sezonu trafił do siatki Tim Kleindienst.