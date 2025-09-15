Zalewski już się spłaca

Atalanta pozyskała Zalewskiego w sierpniu z Interu Mediolan za 17 milionów euro. W niedzielę swój bardzo dobry występ zaczął od asysty. W 37. minucie idealnie dośrodkował z rzutu rożnego, a głową do siatki trafił Giorgio Scalvini. To pierwsza wygrana Atalanty w sezonie. Wcześniej zanotowała dwa remisy i w tabeli jest szósta.

Gole Świderskiego nie wystarczyły nawet do remisu

Świderski zdobył dwie bramki dla Panathinaikosu Ateny w przegranym 2:3 meczu 3. kolejki greckiej ekstraklasy z AE Kifisia. To jego pierwsze trafienia w tym sezonie. Bramki pokonanych strzegł natomiast Bartłomiej Drągowski.

Świderski w 15. minucie z rzutu karnego trafił na 1:1, natomiast w 53. dał swojej drużynie prowadzenie. Napastnik reprezentacji Polski na boisku przebywał do 67. minuty, gdy został zmieniony. W końcówce jego zespół stracił dwie bramki i przegrał. W tabeli stołeczny klub zajmuje 12. miejsce, ale ma do rozegrania zaległy mecz.

Pierwszy w sezonie gol Kozłowskiego

Kacper Kozłowski trafił do siatki w meczu u siebie z Kocaelisporem, a jego Gaziantep FK wygrał 2:0, w 5. kolejce tureckiej ekstraklasy. To jego pierwszy gol w sezonie.

21-letni Kozłowski strzelił na 1:0 w 75. minucie. Polski pomocnik rozegrał całe spotkanie. W ekipie gości do 82. minuty grał Karol Linetty. Gaziantep (9 pkt) w tabeli jest szósty, a Kocaelispor (1 pkt) zajmuje 17. miejsce. Prowadzi Galatasaray z kompletem 15 punktów.