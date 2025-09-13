Bayern rozstrzygnął losy meczu już w pierwszej połowie

Piłkarze HSV w ośmiu poprzednich spotkaniach z Monachijczykami stracili tam aż 50 bramek. Upływ czasu nic nie zmienił. Po niespełna półgodzinie gry było już 4:0 dla Bayernu. Na listę strzelców kolejno wpisali się: Serge Gnabry, Aleksandar Pavlovic, Harry Kane z rzutu karnego i Luis Diaz. Wynik w 62. minucie ustalił kapitan reprezentacji Anglii.

Reklama

Bayern ponownie pewne pokonuje HSV i oszczędza energię - napisał magazyn "Kicker", nawiązując do rozpoczynającej się w środku tygodnia fazy zasadniczej Champions League.

Bayern liderem z kompletem punktów

Broniący tytułu monachijczycy jako jedyni w trzech meczach odnieśli trzy zwycięstwa i z dziewięcioma punktami prowadzą w tabeli. Druga jest Borussia Dortmund, a trzecie FC Koeln Jakuba Kamińskiego. Obie drużyny mają po 7 pkt.

Kamiński pokonał Grabarę

Kamiński w sobotę dał swojej drużynie punkt w wyjazdowym meczu z VfL Wolfsburg. Polak trafił w doliczonym przez sędziego czasie gry ustalając wynik na 3:3. To jego drugi gol w tym sezonie. Bramki „Wilków” strzegł natomiast Kamil Grabara. Kamiński do drużyny beniaminka jest wypożyczony z... Wolfsburga. Nie manifestował radości po golu.