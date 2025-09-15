Barcola bohaterem Paryża

Na Parc des Princes bramki zdobył Bradley Barcola (15, 51), przy obu trafieniach asystował mu Portugalczyk Vitinha. Na trzy dni przed inauguracją Ligi Mistrzów, przeciwko Atalancie Bergamo, obrońcy tytułu stracili jednak Gruzina Chwiczę Kwaracchelię, który opuścił boisko po 30 minutach z powodu kontuzji.

To dla nas dość trudny czas, ponieważ mamy kontuzjowanych zawodników, musimy poczekać na badania - martwił się trener Luis Enrique. Wcześniej kontuzje wyeliminowały kandydata do Złotej Piłki Ousmane’a Dembele oraz utalentowanego Desire Doue.

Frankowski ukarany żółtą kartką

Szansę na dołączenie do PSG na szczycie tabeli miał Olympique Lyon, który mierzył się na wyjeździe z Rennes, z Przemysławem Frankowskim w podstawowym składzie. Do przerwy goście prowadzili 1:0 po trafieniu Corentina Tolisso (14.). W drugiej połowie stracili jednak pierwsze bramki w sezonie.

W 76. minucie czerwoną kartkę po brutalnym faulu otrzymał angielski pomocnik Lyonu Tyler Morton. To był przełomowy moment meczu. Wyrównał Anthony Rouault (80.), później samobójcze trafienie zaliczono bramkarzowi Remy’emu Descamps’owi (90+2.), a wynik ustalił Mohamed Meite (90+5.). Frankowski grał w pierwszej połowie, został ukarany żółtą kartką.

Paris Saint-Germain liderem Ligue 1

W tabeli PSG z kompletem 12 punktów wyprzedza o dwa drużynę Lille, która wygrała u siebie z Toulouse 2:1. Kolejne trzy ekipy mają po dziewięć punktów: AS Monaco, Olympique Lyon oraz Strasbourg Maxiego Oyedele.