Ślub Williams będzie jak z bajki

Williams w zeszłym roku spędziła wakacje w Sant’Angelo, malowniczej miejscowości na południowym wybrzeżu wulkanicznej Ischii. To właśnie wtedy wybrała tę wyspę jako miejsce ślubu, który - jak podała agencja ANSA - zapowiada się jak z bajki.

Ceremonia odbędzie się w... latarni morskiej Punta Imperatore, która stoi na cyplu z widokiem na morze i jest jednym z najbardziej znanych miejsc w całej Zatoce Neapolitańskiej. Oferuje zapierające dech w piersiach widoki na morze i jest dostępna tylko pieszo, ścieżką wykutą w tufie skalnym, liczącą 155 stopni.

Lista gości jest tajna

Po ślubie uczestnicy uroczystości przeniosą się do jednej z restauracji w Forio. Lista gości jest nadal ściśle tajna, choć od kilku dni krążą plotki o przybyciu na Ischię kilku celebrytów ze świata sportu i rozrywki.

Siostry Williams - 45-letnia Venus i 15 miesięcy młodsza Serena - wraz z rodziną i zespołem organizującym wesele przybyli na Ischię kilka dni temu, a ich obecność nie pozostała niezauważona. W czwartek wieczorem rodziny nowożeńców spotkają się na kolacji w nadmorskiej restauracji, do której dopłyną łodzią.

Pierwsze doniesienia o związku Williams i aktora oraz modela Pretiego pojawiły się w lipcu 2024, kiedy parę zauważono razem publicznie. Spekulacje potwierdziły się kilka miesięcy później, gdy tenisistka nie ukrywała przez fotoreporterami pierścionka zaręczynowego z diamentem o kwadratowym szlifie.

Williams po ponadrocznej przerwie wróciła na kort

Starsza z sióstr Williams uważana jest za jedną z najlepszych tenisistek wszech czasów. Zdobyła 49 tytułów w turniejach cyklu WTA, a także siedem w imprezach Wielkiego Szlema w singlu. Na koncie ma również 14 zwycięstw wielkoszlemowych w deblu w parze z młodszą siostrą Sereną i dwa w grze mieszanej. Wywalczyła te z cztery złote medale olimpijskie, z czego jeden w singlu - z igrzysk w Sydney w 2000 roku. Przez 11 tygodni była liderką rankingu światowego.

Amerykanka w lipcu po ponadrocznej przerwie wróciła na kort. Wystąpiła m.in w turniejach w Waszyngtonie, gdzie w drugiej rundzie przegrała z Magdaleną Fręch, i w US Open.