Djokovic przeprowadził się do Aten

Djokovic na stałe opuścił Serbię. Wraz z rodziną zamieszkał w Atenach. Tenisista z największą liczbą tytułów Wielkiego Szlema w historii (24) przeprowadził się już z Belgradu do nowego domu w Glifadzie, ekskluzywnej nadmorskiej dzielnicy na południu stolicy Grecji.

Jak poinformował jeden z tamtejszych portali "Proto Thema", zapisał też dwójkę swoich dzieci w wieku 11 i 8 lat, Stefana i Tarę, do prywatnej szkoły, gdzie rozpoczną nowy rok szkolny w najbliższy czwartek.

Djokovic już wypróbował greckie korty

Djokovic był widziany na zakupach ze swoim synem w sklepach i lokalach w Glifadzie, a wielu mieszkańców prosi go o autografy i zdjęcia, jak wynika z materiałów opublikowanych w greckiej prasie.

Djokovic znalazł nawet czas, by wypróbować greckie korty tenisowe. We wtorek trenował z synem w klubie Kavouri, położonym bardzo blisko jego nowego domu, naprzeciwko popularnej plaży na obrzeżach stolicy. Supergwiazda poszukuje akademii tenisowej w Atenach, w której mogłaby prowadzić swoje treningi, a klub Tatoi, położony w pobliżu posiadłości byłej greckiej rodziny królewskiej, wydaje się być odpowiednim miejscem.

Djokovic będzie się starał o złotą wizę

Wszystko wskazuje na to, że Djokovic będzie ubiegał się o tzw. złotą wizę, czyli zezwolenie na stały pobyt w Grecji dla obywateli spoza UE w zamian za znaczną inwestycję, donoszą lokalne media. Tenisista spotkał się ostatnio dwukrotnie z greckim premierem Kyriakosem Mitsotakisem, ostatni raz w sierpniu na greckiej wyspie Tinos.

Djokovic podpadł władzom Serbii

Niezgoda między Djokoviciem a serbskim rządem jest widoczna, odkąd media i osoby z otoczenia prezydenta Aleksandara Vucicia nazwały go "zdrajcą" za wspieranie studenckich protestów domagających się nowych wyborów w kraju. Od listopada ubiegłego roku studenci prowadzą masowe demonstracje przeciwko korupcji i na rzecz praworządności, które wybuchły po zawaleniu się wiaty na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie w wyniku czego zginęło 16 osób.

Djokovic po raz pierwszy publicznie opowiedział o tragedii w połowie grudnia, a w styczniu zadedykował jedno ze swoich zwycięstw studentowi, który został potrącony przez samochód podczas protestów i trafił do szpitala z obrażeniami. 15 marca, kiedy około 300 000 osób wyszło na ulice Belgradu, protestując przeciwko rządom Vucicia, tenisista udostępnił zdjęcia z marszu na Instagramie i dodał: "Historyczne, wspaniałe!".

Djokovic zagra w Atenach

Djokovic ma pojawić się w ten weekend na stadionie tenisowym OAKA w Atenach, gdzie Grecja zmierzy się z Brazylią w Pucharze Davisa. Gospodarze wystąpią pod wodzą Stefanosa Tsitsipasa. Djokovic zapowiedział również, że weźmie udział w turnieju ATP 250, który odbędzie się w OAKA w dniach 2-8 listopada.