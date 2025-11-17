Tomasz Fornal jest jednym z liderów reprezentacji Polski. Na co dzień gra w barwach tureckiego Ziraat Bankasi Ankara. Jednak szykuje się sensacyjny transfer z jego udziałem. Już wkrótce 28-letni siatkarz ma wrócić do ojczyzny i występować w jednym z klubów polskiej Plus Ligi.
Fornal opuszcza Turcję
Fornal w Polsce kojarzony jest z grą dla Jastrzębskiego Węgla. Potem siatkarz wyjechał zagranicę, ale wkrótce znów będziemy go oglądać na krajowych parkietach.
Jak informuje Jakub Balcerzak z końcem sezonu Fornal rozstanie się obecnym pracodawcą i z Turcji przeniesie się do Polski. Jego nowym klubem ma zostać Aluron CMC Warty Zawiercie.
Według moich informacji, Tomasz Fornal w sezonie ligowym 2026/2027 będzie bronił barw aktualnego wicemistrza Polski Aluron CMC Warty Zawiercie! - poinformował Balcerzak w mediach społecznościowych.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Dalszy ciąg materiału pod wideo
Reklama
Reklama
Reklama