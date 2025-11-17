Fornal opuszcza Turcję

Fornal w Polsce kojarzony jest z grą dla Jastrzębskiego Węgla. Potem siatkarz wyjechał zagranicę, ale wkrótce znów będziemy go oglądać na krajowych parkietach.

Jak informuje Jakub Balcerzak z końcem sezonu Fornal rozstanie się obecnym pracodawcą i z Turcji przeniesie się do Polski. Jego nowym klubem ma zostać Aluron CMC Warty Zawiercie.

Według moich informacji, Tomasz Fornal w sezonie ligowym 2026/2027 będzie bronił barw aktualnego wicemistrza Polski Aluron CMC Warty Zawiercie! - poinformował Balcerzak w mediach społecznościowych.