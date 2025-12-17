Russell skutecznym atakiem zakończył mecz

Wicemistrzowie Polski w pierwszym secie prowadzili już 18:8 i 21:12, ale rywale odrobili sporą część strat. Jednak po asie serwisowym Miguela Tavaresa "Jurajscy Rycerze" wygrali do 19.

Druga partia miała zupełnie inny przebieg. Gospodarze poprawili zagrywkę oraz przyjęcie i to oni prowadzili, nawet 17:12. Rywale wyrównali (21:21), ale przegrali końcówkę „na przewagi” po trzeciej piłce setowej.

Drużyna trenera Michała Winiarskiego dobrze zaczęła trzecią odsłonę, ale później zrobiło się po 15. W decydujących momentach tego seta jednak dominowali zawodnicy z Zawiercia. Nie udało się im jednak kontynuować długo dobrej passy, choć w czwartym secie mieli na początku kilkupunktową przewagę. Roztrwonili ją, a potem bezskutecznie "gonili" rozpędzonych przeciwników.

Kiedy w tie-breaku gospodarze, przy bardzo silnej zagrywce, prowadzili 10:5, wydawało się, że wygraną mają w kieszeni. Tymczasem zawiercianie nie rezygnowali i po punktowym serwisie Bartosza Kwolka doprowadzili do wyrównania (12:12). Zachowali też więcej spokoju w końcówce, zwieńczonej skutecznym atakiem Aarona Russella.

Al-Rayyan kolejnym rywalem siatkarzy z Zawiercia

We wcześniejszym meczu tej grupy brazylijski Praia Clube pokonał katarski Al-Rayyan Sports Club 3:0 (25:17, 25:21, 25:21). Zawiercianie w kolejnych spotkaniach zagrają z Al-Rayyan (środa, godz. 21) i Praia Clube (czwartek, 21).

Gospodarzem mistrzostw jest Volei Renata. Katarczycy to klubowy mistrz Azji (wyprzedzili Blueton), a Praia – wicemistrz Ameryki Południowej. W drugiej grupie rywalizują Sada Cruzeiro (Brazylia), Sir Sicoma Monini Perugia (Włochy), Swehly Sports Club (Libia) i Osaka Bluteon (Japonia). Po rozegraniu fazy grupowej po dwie najlepsze drużyny zagrają "na krzyż" w półfinałach.

Jastrzębski Węgiel przegrał w finale

Ostatnim polskim przedstawicielem w KMŚ była w 2018 roku Asseco Resovia Rzeszów, która zajęła czwarte miejsce w turnieju w Częstochowie. KMŚ odbywają się od 1989 roku, ale z przerwą w latach 1993-2008. Polskie drużyny czterokrotnie stanęły na podium. PGE Skra Bełchatów w latach 2009-10 sięgnęła po wicemistrzostwo, a w 2012 zdobyła brąz. Z kolei w 2011 roku Jastrzębski Węgiel przegrał w finale.