Żonę Bartosza Kurka czeka przerwa w grze
Anna Kurek tak samo jak jej mąż zawodowo gra w siatkówkę. Aktualnie reprezentuje barwy japońskiego zespołu Tokyo Sunbeams.
Niestety Polkę czeka teraz przerwa. W tej chwili nie wiadomo, kiedy żona kapitana siatkarskiej reprezentacji naszego kraju wróci na parkiet.
Anna Kurek nie zdradziła, co jej dolega
Anna Kurek trafiła do szpitala, o czym sama poinformowała na Instagramie. Siatkarka zamieściła zdjęcie, pod którym napisała: "Jak mówi japońskie przysłowie: można upaść siedem razy, ważne, żeby wstać za ósmym".
Żona Bartosza Kurka nie zdradziła żadnych szczegółów związanych z obecnym stanem swojego zdrowia. Tak więc nie wiemy, co dolega polskiej siatkarce.
