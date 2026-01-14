Żonę Bartosza Kurka czeka przerwa w grze

Anna Kurek tak samo jak jej mąż zawodowo gra w siatkówkę. Aktualnie reprezentuje barwy japońskiego zespołu Tokyo Sunbeams.

Niestety Polkę czeka teraz przerwa. W tej chwili nie wiadomo, kiedy żona kapitana siatkarskiej reprezentacji naszego kraju wróci na parkiet.

Anna Kurek nie zdradziła, co jej dolega

Anna Kurek trafiła do szpitala, o czym sama poinformowała na Instagramie. Siatkarka zamieściła zdjęcie, pod którym napisała: "Jak mówi japońskie przysłowie: można upaść siedem razy, ważne, żeby wstać za ósmym".

Żona Bartosza Kurka nie zdradziła żadnych szczegółów związanych z obecnym stanem swojego zdrowia. Tak więc nie wiemy, co dolega polskiej siatkarce.