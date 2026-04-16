Kadra siatkarzy bez Bartosza Kurka. Nikola Grbić ogłosił powołania

Grbić zrezygnował z Kaczmarka

W kadrze przede wszystkim zabrakło Kurka, który od lat stanowił o jej sile i pełnił funkcję kapitana. W czwartek przerwę od gry w reprezentacji ogłosił w mediach społecznościowych Huber. Powodem są poważne problemy zdrowotne, z jakimi środkowy zmagał się w ostatnim czasie.

Na liście nie ma także dwóch dotychczas etatowych kadrowiczów, którzy w ostatnich tygodniach ogłosili zakończenie reprezentacyjnej kariery - rozgrywającego Marcina Janusza oraz Pawła Zatorskiego. Grbić zrezygnował natomiast z lidera kadry z 2023 roku, atakującego Łukasza Kaczmarka. Zabrakło również rozgrywającego Grzegorza Łomacza.

Bieniek wraca do kadry po przerwie

Do kadry wraca Bieniek, który w zeszłym roku miał przerwę od reprezentacji, by podreperować zdrowie. Do dyspozycji trenera będą także pozostali zawodnicy, stanowiący o sile drużyny w minionych latach, na czele z Wilfredo Leonem. Na liście znaleźli się również Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka oraz Bartłomiej Bołądź.

Biało-czerwoni zmagania w Lidze Narodów, w której rok temu triumfowali drugi raz w historii, rozpoczną 10 czerwca turniejem w chińskim Linyi.

Najważniejszą imprezą, która ich czeka w tym roku, są mistrzostwa Europy, zaplanowane na 9-26 września w Bułgarii, Finlandii, Rumunii i we Włoszech. Podopieczni trenera Grbicia bronią w tych rozgrywkach tytułu, stawką jest także wywalczenie kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.