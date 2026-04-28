Dziennik Gazeta Prawana logo

Makabryczne odkrycie na stadionie w Niemczech. Zwłoki mężczyzny w toalecie

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 08:27
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Makabryczne odkrycie na stadionie w Niemczech. Zwłoki mężczyzny w toalecie/Shutterstock
Na stadionie Schalke Gelsenkirchen doszło do makabrycznego odkrycia. W jednej z toalet znaleziono zwłoki 65-letniego mężczyzny. Policja na razie nie podała przyczyny śmierci, ale wykluczyła udział osób trzecich.

Sprzątaczka znalazła zwłoki w toalecie

Zwłoki mężczyzny odkryto podczas rutynowego sprzątania obiektu. W jednej ze stadionowych toalet natknęła się na nie sprzątaczka. Jak ustalili śledczy - 65-latek zmarł już dzień przed znalezieniem.

Zmarły brał udział udział w zorganizowanej wycieczce po stadionie Vetlins Arenie, na którym na co dzień swoje mecze w roli gospodarza rozgrywają piłkarze Schalke Gelsenkirchen. W pewnym momencie mężczyzna odłączył się od grupy i już do niej nie wrócił.

Udar lub zawał prawdopodobną przyczyną śmierci

Nikt ze zwiedzających nie zorientował się, że brakuje jednego z uczestników. Dopiero następnego dnia jego ciało znaleziono w toalecie, ale na ratunek było już zdecydowanie za późno.

Policja prowadzi dochodzenie, ale już na samym jego początku wykluczono udział osób trzecich. Jako prawdopodobną przyczynę śmierci mężczyzny podejrzewa się zawał serca lub udar mózgu.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: piłka nożnaśmierćkibicstadion
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMakabryczne odkrycie na stadionie w Niemczech. Zwłoki mężczyzny w toalecie »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj