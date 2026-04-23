Przerwany mecz Barcelony. Dramat na trybunach, kontuzja Yamala i skromne zwycięstwo

Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 06:39
Przerwany mecz Barcelony. Dramat na trybunach, kontuzja Yamala i skromne zwycięstwo
Przerwany mecz Barcelony. Dramat na trybunach, kontuzja Yamala i skromne zwycięstwo/PAP/EPA
W środowy wieczór na trybunach stadionu Camp Nou doszło do dramatycznych scen. Zasłabł jeden z kibiców. Spotkanie Barcelony z Celtą Vigo zostało przerwane na kilka minut. Po interwencji służb medycznych mecz został wznowiony. Gospodarze wygrali 1:0, ale stracili Lamine Yamala, który z powodu kontuzji opuścił boisko w pierwszej połowie. Na murawie nawet na minutę nie pojawili się Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

Yamal po strzeleniu gola zszedł do szatni

Obaj Polacy mecz rozpoczęli na ławce rezerwowych i z niej obejrzeli wygraną swojej drużyny. Zwycięstwo Barcelonie nie przyszło łatwo. Goście wysoko zawiesili poprzeczkę. Mądrze się bronili i groźnie kontratakowali.

Taką pensję Lewandowskiemu oferuje Juventus. Polak musiałby się zgodzić na wielką obniżkę
Taką pensję Lewandowskiemu oferuje Juventus. Polak musiałby się zgodzić na wielką obniżkę

Jedyny gol w tym meczu padł w 40. minucie. W polu karnym faulowany został Yamal. Piłkę na jedenastym metrze ustawił sam poszkodowany i pewnym uderzeniem pokonał bramkarza Celty. Chwilę po umieszczeniu piłki w siatce rywali Yamal położył się na murawie. Młody gwiazdor doznał kontuzji i nie mógł dalej kontynuować gry. Prosto z boiska udał się do szatni.

Kibic zasłabł na trybunach Camp Nou

Yamala zastąpił Roony Bardghji, ale gra nie została wznowiona. W momencie, kiedy 18-latek wykonywał rzut karny na trybunach Camp Nou zasłabł jeden z kibiców, któremu na ratunek ruszyły służby medyczne. Hiszpańskie media poinformowały, że doszło u mężczyzny do zatrzymania akcji serca, ale lekarzom udało się ją przywrócić.

Po kilkunastu minutach przerwy gra została wznowiona i piłkarze dokończyli pierwszą połowę meczu. W drugiej Barcelona konsekwentnie dążyła do strzelenia drugiego gola. W 55. minucie piłkę w bramce Celty umieścił Ferran Torres, ale po interwencji VAR trafienie nie zostało zaliczone. Ostatecznie wynik już do końca spotkania nie zmienił się.

Barcelona ma sporą przewagę nad Realaem

Barcelona po pokonaniu Celty umocniła się na prowadzeniu. Katalończycy na koncie mają 82 punkty i o 9 wyprzedzają drugi w tabeli ligi hiszpańskiej Real Madryt. Do zakończenia rozgrywek pozostało 6 kolejek. Odwieczni rywale zmierzą się jeszcze w bezpośrednim pojedynku 10 maja.

