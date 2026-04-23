Były piłkarz reprezentacji kraju kierowcą Ubera. Ma już na koncie blisko 200 kursów

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 13:54
Nie wszyscy piłkarze po zakończeniu sportowej kariery zostają przy futbolu lub odrywają kupony od dawnej sławy. Max Tonetto po zawieszeniu korków na kołku znalazł nowe zajęcie. Były reprezentant Włoch został kierowca Ubera. Na swoim koncie ma już blisko 200 kursów.

Tonetto zamienił korki na kierownicę

51-letni mężczyzna w przeszłości grał m.in. Sampdorii Genua i AC Milan. Jednak najbardziej znany jest z występów w barwach AS Roma. W klubie ze stolicy rozegrał 120 meczów. Na swoim koncie ma również jedno rozegrane spotkanie w drużynie narodowej.

Przerwany mecz Barcelony. Dramat na trybunach, kontuzja Yamala i skromne zwycięstwo
Przerwany mecz Barcelony. Dramat na trybunach, kontuzja Yamala i skromne zwycięstwo

Jak donosi La Repubblica Tonetto aktualnie dorabia jako kierowca Ubera. Były piłkarz zdecydował się na taki ruch, bo w przyszłości planuje otworzyć własną firmę związaną z przewozem osób.

Były piłkarz chce zostać prywatnym kierowcą

Tonetto chce zostać prywatnym kierowcą, którego wynajmuje się wraz z samochodem. Jednym z wymagań, które trzeba spełnić, by dostać licencję uprawniającą do wykonywania takich usług jest określona liczba godzin spędzonych za "kółkiem" w roli "taksówkarza".

Na razie był piłkarz reprezentacji Włoch ma na swoim koncie blisko 200 kursów. Jak można sprawdzić, klienci są zadowoleni z pracy Tonetto i wystawiają mu dobre oceny za świadczone usługi.

Powiązane
Rosenior zwolniony z Chelsea. Stracił pracę po siedmiu porażkach w ostatnich ośmiu meczach
Rosenior zwolniony z Chelsea. Stracił pracę po siedmiu porażkach w ostatnich ośmiu meczach
Taką pensję Lewandowskiemu oferuje Juventus. Polak musiałby się zgodzić na wielką obniżkę
Taką pensję Lewandowskiemu oferuje Juventus. Polak musiałby się zgodzić na wielką obniżkę
Piłkarz reprezentacji kraju będzie rozdawał kibicom piwo i lody. Musi dotrzymać obietnicy
Piłkarz reprezentacji kraju będzie rozdawał kibicom piwo i lody. Musi dotrzymać obietnicy
Piłkarz wdał się w bójkę z kibicem. Orban nie chciał stanąć do zdjęcia
Piłkarz wdał się w bójkę z kibicem. Orban nie chciał stanąć do zdjęcia
Lewandowski dostał od Barcelony ofertę nowego kontraktu. Tyle miałby zarabiać
Lewandowski dostał od Barcelony ofertę nowego kontraktu. Tyle miałby zarabiać
Pierwsza w historii trenerka w Bundeslidze pracę zaczęła od porażki
Pierwsza w historii trenerka w Bundeslidze pracę zaczęła od porażki
Love,And,Togetherness.,Sweet,Bonding,Moment,Of,Smiling,Young,Mother
To najpiękniejsze imię na świecie. W Polsce nosi je 364 879 kobiet
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
Picie na czczo siemienia lnianego z kefirem pomaga zgubić zbędne kilogramy
Dodaj to do kefiru i pij po przebudzeniu. Kilogramy szybko polecą w dół
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Pieris japoński to doskonała alternatywa dla hortensji
Posadź zamiast hortensji. Zdobi ogród aż do jesieni i jest łatwiejszy w uprawie
Przód nowej Mazdy CX-6e w kolorze fioletowym, z bliska widoczne nowoczesne reflektory LED i podświetlany grill, premiera Poznań Motor Show
Nowa Mazda znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
