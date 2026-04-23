Były piłkarz reprezentacji kraju kierowcą Ubera. Ma już na koncie blisko 200 kursów

Tonetto zamienił korki na kierownicę

51-letni mężczyzna w przeszłości grał m.in. Sampdorii Genua i AC Milan. Jednak najbardziej znany jest z występów w barwach AS Roma. W klubie ze stolicy rozegrał 120 meczów. Na swoim koncie ma również jedno rozegrane spotkanie w drużynie narodowej.

Jak donosi La Repubblica Tonetto aktualnie dorabia jako kierowca Ubera. Były piłkarz zdecydował się na taki ruch, bo w przyszłości planuje otworzyć własną firmę związaną z przewozem osób.

Były piłkarz chce zostać prywatnym kierowcą

Tonetto chce zostać prywatnym kierowcą, którego wynajmuje się wraz z samochodem. Jednym z wymagań, które trzeba spełnić, by dostać licencję uprawniającą do wykonywania takich usług jest określona liczba godzin spędzonych za "kółkiem" w roli "taksówkarza".

Na razie był piłkarz reprezentacji Włoch ma na swoim koncie blisko 200 kursów. Jak można sprawdzić, klienci są zadowoleni z pracy Tonetto i wystawiają mu dobre oceny za świadczone usługi.