Dziennik Gazeta Prawana logo

Pierwsza w historii trenerka w Bundeslidze pracę zaczęła od porażki

oprac. Michał Ignasiewicz
wczoraj, 18:03
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Pierwsza w historii trenerka w Bundeslidze pracę zaczęła od porażki/PAP/EPA
Marie-Louise Eta kilka dni temu została pierwszą kobietą prowadzącą męski zespół w Bundeslidze. 34-letnia trenerka debiutu nie zaliczy do udanych. Jej Union Berlin w 30. kolejce przegrał z na własnym stadionie z VfL Wolfsburg 1:2. W innym sobotnim meczu Borussia Dortmund uległa Hoffenheim 1:2. Tym samym w niedzielę Bayern Monachium może zapewnić sobie mistrzostwo.

Bayernowi wystarczy remis

W Hoffenheim prowadzenie gospodarzom dał Chorwat Andrej Kramaric, który w 41. minucie wykorzystał rzut karny. W 87. wyrównał Serhou Guirassy, ale ostatnie słowo należało do Hoffenheim. W ósmej doliczonej przez sędziego minucie znów "jedenastkę" na gola zamienił Kramaric.

W tabeli Borussia traci do lidera 12 punktów, a to oznacza, że Bayernowi wystarczy remis w meczu u siebie z trzecim w zestawieniu VfB Stuttgart, aby świętować 35. tytuł w historii i 13. w ostatnich 14 latach.

Eta bez względu na wyniki zachowa posadę

Eta przed tygodniem zastąpiła zwolnionego Steffena Baumgarta, ale na razie odmienić gry Unionu jej się nie udało. Berlińczycy zajmują obecnie 11. miejsce w tabeli z sześcioma punktami zapasu nad strefą spadkową.

Bez względu na wyniki Unionu Eta na stanowisku pozostanie tylko do końca obecnych rozgrywek. 34-latka już wcześniej podpisała kontrakt na prowadzenie od nowego sezonu żeńskiej drużyny stołecznego klubu.

Zespół Grabary nadal w trudnej sytuacji

Wolfsburgowi, którego bramkarzem jest Kamil Grabara, pierwsze zwycięstwo od 14 stycznia dały gole Patricka Wimmera i Dzenana Pejcinovica. W końcówce dla gospodarzy trafił Oliver Burke.

Sytuacja znajdujących się w strefie spadkowej "Wilków" nadal jest jednak trudna. W tabeli zajmują 17. miejsce, a do 16. pozycji, oznaczającej grę w barażach o utrzymanie, tracą dwa punkty. Od całkowicie bezpiecznej 15. lokaty dzieli je sześć.

Wolfsburg w najwyższej klasie rozgrywkowej występuje nieprzerwanie od sezonu 1997/98.

Copyright
Źródło: PAP
Źródło PAP
Tematy: bundesligatrenerkaUnion BerlinMarie-Louise Eta
Powiązane
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPierwsza w historii trenerka w Bundeslidze pracę zaczęła od porażki »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj