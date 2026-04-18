Pierwsza w historii trenerka w Bundeslidze pracę zaczęła od porażki

Bayernowi wystarczy remis

W Hoffenheim prowadzenie gospodarzom dał Chorwat Andrej Kramaric, który w 41. minucie wykorzystał rzut karny. W 87. wyrównał Serhou Guirassy, ale ostatnie słowo należało do Hoffenheim. W ósmej doliczonej przez sędziego minucie znów "jedenastkę" na gola zamienił Kramaric.

W tabeli Borussia traci do lidera 12 punktów, a to oznacza, że Bayernowi wystarczy remis w meczu u siebie z trzecim w zestawieniu VfB Stuttgart, aby świętować 35. tytuł w historii i 13. w ostatnich 14 latach.

Eta bez względu na wyniki zachowa posadę

Eta przed tygodniem zastąpiła zwolnionego Steffena Baumgarta, ale na razie odmienić gry Unionu jej się nie udało. Berlińczycy zajmują obecnie 11. miejsce w tabeli z sześcioma punktami zapasu nad strefą spadkową.

Bez względu na wyniki Unionu Eta na stanowisku pozostanie tylko do końca obecnych rozgrywek. 34-latka już wcześniej podpisała kontrakt na prowadzenie od nowego sezonu żeńskiej drużyny stołecznego klubu.

Zespół Grabary nadal w trudnej sytuacji

Wolfsburgowi, którego bramkarzem jest Kamil Grabara, pierwsze zwycięstwo od 14 stycznia dały gole Patricka Wimmera i Dzenana Pejcinovica. W końcówce dla gospodarzy trafił Oliver Burke.

Sytuacja znajdujących się w strefie spadkowej "Wilków" nadal jest jednak trudna. W tabeli zajmują 17. miejsce, a do 16. pozycji, oznaczającej grę w barażach o utrzymanie, tracą dwa punkty. Od całkowicie bezpiecznej 15. lokaty dzieli je sześć.

Wolfsburg w najwyższej klasie rozgrywkowej występuje nieprzerwanie od sezonu 1997/98.