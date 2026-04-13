Kibice Unionu Berlin skomentowali wybór kobiety na trenera zespołu. Stanowcza reakcja klubu

Michał Ignasiewicz
wczoraj, 20:33
Union Berlin jest pierwszym w historii klubem w Bundeslidze, który w roli pierwszego trenera zespołu zatrudnił kobietę. Decyzję władz drużyny ze stolicy Niemiec w mediach społecznościowych skomentowali kibice. Ich głosy nie spodobały się szefom jedenastego zespołu w tabeli ligi naszych zachodnich sąsiadów.

Eta pierwszą trenerką w Bundeslidze

Union przegrał w sobotę z ostatnim w tabeli Heidenheim 1:3. To przelało czarę goryczy. Pracę stracił Steffen Baumgart. Jego miejsce zajęła Marie-Louise Eta, która poprowadzi zespół do końca sezonu.

34-letnia trenerka jest pierwszą kobietą w historii, która poprowadzi drużynę w Bundeslidze. Ostatnio opiekowała się drużyną Unionu do lat 19. W przeszłości pełniła funkcję asystentki szkoleniowca klubu z Berlina podczas walki o utrzymanie w maju 2024 roku.

Kibice podważają kompetencje trenerki

Decyzja władz Unionu zaskoczyła kibiców i nie wszystkim z nich przypadła do gustu. Fani dali temu wyraz w mediach społecznościowych. W internecie pojawiły się obraźliwe opinie, które podważały kompetencje nowej trenerki.

Reakcja szefów klubu z Berlina była niemal natychmiastowa i stanowcza. Murem stanęli za trenerką. Potępili komentarze kibiców. Eta dostała od nich wsparcie. Podkreślono, że 34-latka ma pełne zaufanie władz Unionu.

Mamy stuprocentowe zaufanie do Loui. Mianowaliśmy ją z pełnym przekonaniem. Uważam za szaleństwo, że musimy się usprawiedliwiać i zmagać się z seksizmem w dzisiejszych czasach - powiedział Horst Heldt, dyrektor ds. męskiej piłki nożnej w Unionie Berlin.

Eta zadebiutuje w meczu z VfL Wolfsburg

Eta w roli pierwszego szkoleniowca Unionu zadebiutuje w najbliższą sobotę. Wtedy poprowadzi piłkarzy z Berlina w meczu z VfL Wolfsburg, którego bramkarzem jest bramkarz reprezentacji Polski Kamil Grabara.

Union nie wygrał żadnego z ostatnich trzech meczów. Po 29. rozegranych spotkaniach zajmuje 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 32 punktów. Do końca rozgrywek pozostało pięć kolejek. Ekipa ze stolicy Nimiec ma siedem punktów przewagi nad strefą spadkową.

Powiązane
Torres i Yamal poprowadzili Barcelonę do zwycięstwa w derbach. Lewandowski nie wszedł na boisko
Torres i Yamal poprowadzili Barcelonę do zwycięstwa w derbach. Lewandowski nie wszedł na boisko
Sensacyjna porażka Arsenalu Londyn. Szansa przed Manchesterem City
Sensacyjna porażka Arsenalu Londyn. Szansa przed Manchesterem City
Lewandowski stworzy zabójczy duet z Milikiem? Kapitan reprezentacji na celowniku gigantów
Lewandowski stworzy zabójczy duet z Milikiem? Kapitan reprezentacji na celowniku gigantów
Piłkarz potrącił kobietę na pasach. Odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci
Piłkarz potrącił kobietę na pasach. Odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci
Polscy sędziowie wywołali burzę w Grecji. Kibice żegnali ich gwizdami, klub wydał oświadczenie
mapa europy, europa
98 proc. absolwentów szkół nie robi 100 proc. Geografia. Stolice Europy
Trudny quiz wiedzy o życiu w czasach PRL. 10/10 możliwe tylko dla urodzonych przed 1989 rokiem
Trudny quiz wiedzy o życiu w czasach PRL. 10/10 możliwe tylko dla urodzonych przed 1989 rokiem
Kacper Tomasiak został milionerem. PKOl wypłacił najwyższe w historii nagrody
Kacper Tomasiak został milionerem. PKOl wypłacił najwyższe w historii nagrody
240 zł trafi na konta milionów Polaków do 15 kwietnia w ramach dopłaty rocznej do PPK
240 zł trafi na konta milionów Polaków do 15 kwietnia. Kto dostanie?
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
telewizja oglądanie telewizji para film serial wieczór relaks
Koniec abonamentu RTV. Od 2027 roku nowa opłata dla każdego
