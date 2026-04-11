Sensacyjna porażka Arsenalu Londyn. Szansa przed Manchesterem City

oprac. Michał Ignasiewicz
wczoraj, 16:24
Kibice Arsenalu Londyn na pewno nie tego się spodziewali. Ich ukochana drużyna w 32. kolejce Premier League doznali sensacyjnej porażki. "Kanonierzy" na własnym stadionie przegrali z Bournemouth 1:2. Dla gospodarzy to trzecia z rzędu porażka, po przegranych w Pucharze Anglii i Pucharze Ligi. Z wpadki stołecznych piłkarzy cieszy się Manchester City, który stanie przed szansą zmniejszenia straty do lidera.

Kat Polaków trafił z rzutu karnego

W pierwszej połowie prowadzenie dał gościom Francuz Eli Junior Kroupi, a wyrównał z rzutu karnego Szwed Victor Gyokeres, bohater niedawnych meczów barażowych o awans do mistrzostw świata z Ukrainą (3:1, zdobył trzy bramki) i Polską (3:2, strzelił zwycięskiego gola).

Po zmianie stron Arsenal osiągnął przewagę, ale do siatki trafili goście. W 74. minucie składną akcję wykończył precyzyjnym strzałem Alex Scott.

Arsenal prowadzi ze sporą przewagą

W 32 meczach ligowych Arsenal zgromadził 70 punktów i wyprzedza o dziewięć Manchester City, który w niedzielę zagra w Londynie z Chelsea, a ma jeszcze zaległe spotkanie.

Bournemouth przesunął się na razie na dziewiąte miejsce w tabeli. "Wisienki" nie przegrały 12 ostatnich meczów w Premier League - pięć zwycięstw i siedem remisów. Ostatnim pogromcą tej drużyny był... Arsenal - 3 stycznia zwyciężył po zaciętym spotkaniu 3:2.

