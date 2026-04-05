Kamiński strzelił siódmego gola dla FC Koeln. Kapitalny rajd Polaka

oprac. Michał Ignasiewicz
wczoraj, 20:56
Jakub Kamiński zdobył bramkę dla FC Koeln w zremisowanym 2:2 na wyjeździe meczu z Eintrachtem Frankfurt w 28. kolejce niemieckiej ekstraklasy. To siódmy gol polskiego piłkarza w tym sezonie ligowym i trzeci z rzędu remis drużyny z Kolonii.

Kamiński strzelił kontaktowego gola

23-letni pomocnik reprezentacji Polski rozegrał całe spotkanie. Jego zespół, do którego jest wypożyczony z VfL Wolfsburg, przegrywał już 0:2 po golach straconych w 66. i 69. minucie, ale wówczas Kamiński dał sygnał do odrabiania strat.

Już kilkadziesiąt sekund po stracie drugiej bramki przez gości Kamiński popisał się indywidualną akcją, którą zakończył celnym uderzeniem z ok. 15 metrów. Po drodze był jeszcze rykoszet, co zmyliło bramkarza gospodarzy.

Trzeci z rzędu remis FC Koeln

Piłkarze z Kolonii uratowali jeden punkt w 83. minucie. Wówczas wynik meczu ustalił Belg Alessio Castro-Montes. W doliczonym czasie gry Kamiński został ukarany żółtą kartką.

Zespół FC Koeln, który zremisował trzeci raz z rzędu, a na zwycięstwo czeka od 30 stycznia. Drużyna Kamińskiego zajmuje 15. miejsce z dorobkiem 27 punktów.

Cały mecz Pyrki i Dźwigały

22 marca klub z Kolonii poinformował, że zwolnił urodzonego w Gliwicach trenera Lukasa Kwasnioka. Jego obowiązki do końca sezonu przejął Rene Wagner.

W innym niedzielnym meczu Union Berlin zremisował z FC St. Pauli 1:1. W zespole gości, obecnie 16. w tabeli, całe spotkanie rozegrali Adam Dźwigała i Arkadiusz Pyrka.

Źródło PAP
