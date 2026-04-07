Piłkarz potrącił kobietę na pasach. Odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci

Kobieta przez ponad miesiąc walczyła o życie

Do wypadku doszło ponad miesiąc temu. Keita 3 marca we wczesnych godzinach rannych potrącił na pasach prawidłowo przechodzącą 67-latkę. Piłkarz uciekł z miejsca zdarzenia, a kobieta trafiła do szpitala, w którym przez blisko cztery tygodnie walczyła o życie. Niestety bez powodzenia. We wtorek zmarła.

Piłkarz odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci

Keita po kilku godzinach od wypadku został zatrzymany przez rumuńską policję. Początkowo prokuratura stawiała mu dwa zarzuty. Uszkodzenia ciała kobiety i ucieczki z miejsca zdarzenia. Teraz doszedł kolejny. Znacznie poważniejszy.

Piłkarz Rapidu odpowie również za nieumyślne spowodowanie śmierci. Według rumuńskiego prawa Keita może otrzymać karę od dwóch do siedmiu lat pozbawienia wolności i to za każdy z popełnionych czynów z osobna.