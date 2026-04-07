Dziennik Gazeta Prawana logo

Piłkarz potrącił kobietę na pasach. Odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci

Michał Ignasiewicz
wczoraj, 13:07
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Kader Kaita wpadł w poważne tarapaty. Piłkarz Rapidu Bukareszt potrącił na pasach 67-letnią kobietę, która zmarła w szpitalu. Iworyjczyk odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci i ucieczkę z miejsca zdarzenia.

Kobieta przez ponad miesiąc walczyła o życie

Do wypadku doszło ponad miesiąc temu. Keita 3 marca we wczesnych godzinach rannych potrącił na pasach prawidłowo przechodzącą 67-latkę. Piłkarz uciekł z miejsca zdarzenia, a kobieta trafiła do szpitala, w którym przez blisko cztery tygodnie walczyła o życie. Niestety bez powodzenia. We wtorek zmarła.

Piłkarz odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci

Keita po kilku godzinach od wypadku został zatrzymany przez rumuńską policję. Początkowo prokuratura stawiała mu dwa zarzuty. Uszkodzenia ciała kobiety i ucieczki z miejsca zdarzenia. Teraz doszedł kolejny. Znacznie poważniejszy.

Piłkarz Rapidu odpowie również za nieumyślne spowodowanie śmierci. Według rumuńskiego prawa Keita może otrzymać karę od dwóch do siedmiu lat pozbawienia wolności i to za każdy z popełnionych czynów z osobna.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: wypadekpiłkarzRapid Bukaresztnieumyślne spowodowanie śmierci
Powiązane
Damian Sylwestrzak
Polscy sędziowie wywołali burzę w Grecji. Kibice żegnali ich gwizdami, klub wydał oświadczenie
Kamiński strzelił siódmego gola dla FC Koeln. Kapitalny rajd Polaka
Kamiński strzelił siódmego gola dla FC Koeln. Kapitalny rajd Polaka
Przypadkowy gol Roberta Lewandowskiego. Do siatki Atletico trafił lewym barkiem
Przypadkowy gol Roberta Lewandowskiego. Do siatki Atletico trafił lewym barkiem
Polski piłkarz liderem klasyfikacji strzelców w lidze niemieckiej. Żukowski idzie na króla
Polski piłkarz liderem klasyfikacji strzelców w lidze niemieckiej. Żukowski idzie na króla
Robert Lewandowski
Barcelona chce zatrzymać Lewandowskiego. Jest tylko "jedno ale"
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPiłkarz potrącił kobietę na pasach. Odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci »
Zobacz
|
Nowa Toyota RAV4
Nowa Toyota wjeżdża do salonów. Ma 185 KM. Gwarancja na 1 milion km
Quiz: Czy zdałbyś na kartę wędkarską? Doświadczeni wędkarze zdobywają 13/15
Quiz: Czy zdałbyś na kartę wędkarską? Doświadczeni wędkarze zdobywają 13/15
Busan,,South,Korea,–,October,30,,2025:,Chinese,President,Xi
Chiny już tego nie ukrywają. Jest oficjalne oświadczenie ws. Iranu
Hojny gest Władimira Putina. Rosja wypłaci odszkodowania
Hojny gest Władimira Putina. Rosja wypłaci odszkodowania
Liban iran 2026 Benjamin Netanjahu Izrael
Negocjatorzy mówią jedno, Izrael robi drugie. Rozejm z Iranem wisi na włosku?
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj