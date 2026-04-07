Polscy sędziowie wywołali burzę w Grecji. Kibice żegnali ich gwizdami, klub wydał oświadczenie

Klub z Salonik skrytykował arbitrów z Polski

Sylwestrzak był arbitrem głównym hitu ligi greckiej, w którym PAOK Saloniki zmierzył się z Panathinaikosem Ateny. Pojedynek zakończył się remisem 0:0. Po ostatnim gwizdku do polskiego sędziego i jego kolegów sporo zastrzeżeń mieli działacze gospodarzy.

Klub z Salonik w mediach społecznościowych wydał specjalny komunikat. Władze PAOK dały w nim jasno do zrozumienia, że zespół sędziowski z Polski swoim poziomem nie dorasta do prowadzenia spotkań najwyższej rangi.

Mecz z Panathinaikosem pokazał, że sędziowie, którzy nie należą do elitarnej kategorii i nie pochodzą z pięciu czołowych lig, nie są w stanie sędziować ważnych i decydujących spotkań - napisano w oświadczeniu.

#PAOK Ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας για τα Play Offs της Stoiximan Super League 2025-26.



Διαβάστε αναλυτικά εδώ 👇https://t.co/6etxAYWTnT pic.twitter.com/kIPbR5RcJE — PAOK FC (@PAOK_FC) April 5, 2026

Kędziora i Świderski na boisku

We wspomnianym meczu wystąpiło dwóch piłkarzy reprezentacji Polski. W barwach gospodarzy od pierwszej do ostatniej minuty na murawie przebywał Tomasz Kędziora. Natomiast w ekipie gości na ostatni kwadrans pojawi się Karol Świderski.

PAOK po 27. kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli ligi greckiej. Do prowadzącego AEK Ateny traci pięć punktów. Panathinaikos jest czwarty i jego starta do lidera wynosi 13. "oczek".