Polscy sędziowie wywołali burzę w Grecji. Kibice żegnali ich gwizdami, klub wydał oświadczenie

Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
wczoraj, 08:38
Damian Sylwestrzak
Polscy sędziowie wywołali burzę w Grecji. Kibice żegnali ich gwizdami, klub wydał oświadczenie
Damian Sylwestrzak i jego koledzy z zespołu sędziowskiego nie powinni planować wakacji w Salonikach. Po ostatnim weekendzie polscy arbitrzy nie są tam mile widziani. Kibice miejscowego PAOK schodzących z boiska naszych rodaków żegnali gwizdami. Natomiast grecki klub po meczu z Panathinaikos Ateny wydał specjalne oświadczenie dotyczące ich pracy.

Klub z Salonik skrytykował arbitrów z Polski

Sylwestrzak był arbitrem głównym hitu ligi greckiej, w którym PAOK Saloniki zmierzył się z Panathinaikosem Ateny. Pojedynek zakończył się remisem 0:0. Po ostatnim gwizdku do polskiego sędziego i jego kolegów sporo zastrzeżeń mieli działacze gospodarzy.

Klub z Salonik w mediach społecznościowych wydał specjalny komunikat. Władze PAOK dały w nim jasno do zrozumienia, że zespół sędziowski z Polski swoim poziomem nie dorasta do prowadzenia spotkań najwyższej rangi.

Mecz z Panathinaikosem pokazał, że sędziowie, którzy nie należą do elitarnej kategorii i nie pochodzą z pięciu czołowych lig, nie są w stanie sędziować ważnych i decydujących spotkań - napisano w oświadczeniu.

Kędziora i Świderski na boisku

We wspomnianym meczu wystąpiło dwóch piłkarzy reprezentacji Polski. W barwach gospodarzy od pierwszej do ostatniej minuty na murawie przebywał Tomasz Kędziora. Natomiast w ekipie gości na ostatni kwadrans pojawi się Karol Świderski.

PAOK po 27. kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli ligi greckiej. Do prowadzącego AEK Ateny traci pięć punktów. Panathinaikos jest czwarty i jego starta do lidera wynosi 13. "oczek".

