Kto wygra mundial? Superkomputer wskazał faworytów mistrzostw świata

Hiszpanie faworytami do mistrzostwa

Tytułu broni reprezentacja Argentyny. Według Superkomputera to jednak nie Lionel Messi i jego koledzy są głównymi faworytami do końcowego triumfu. Opta do tej roli typuje narodową drużynę Hiszpanii. Zdaniem maszyny podopieczni Luisa De La Fuente mają 25,6% szans na finał i 16,1% na jego wygranie.

Na drugim miejscu znalazła się reprezentacja Francji (13% na triumf, 21,2% na finał), a na trzecim Anglii (11,2% na triumf, 19% na finał). Wspomniana wcześniej Argentyna zajęła miejsce tuż za podium (10,4% na triumf, 18,1% na finał). Czołową piątkę zamyka Portugalia (7% na trumf, 13% na finał).

Meksyk i RPA zagrają na otwarcie mundialu

Na kolejnych pozycjach znalazły reprezentacje Brazylii (6,6% na triumf, 12,3% na finał) i Niemiec (5,1% na triumf, 10,6% na finał). Superkomputer wśród drużyn, które mają największe szanse na wygranie mundialu wskazał jeszcze na Holandię, Norwegię, Belgię, Maroko i Chorwację.

Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca. W meczu otwarcia zagrają Meksyk - RPA. Po raz pierwszy w historii mistrzostw świata udział w nich weźmie 48 zespołów.