Dziennik Gazeta Prawana logo

Kto wygra mundial? Superkomputer wskazał faworytów mistrzostw świata

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
wczoraj, 19:05
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Kto wygra mundial? Superkomputer wskazał faworytów mistrzostw świata
Kto wygra mundial? Superkomputer wskazał faworytów mistrzostw świata/Shutterstock
19 lipca poznamy mistrza świata w piłce nożnej. Kto wygra mundial w USA, Kanadzie i Meksyku? Tego nie wie nikt, ale Superkomputer Opta wskazał największych faworytów tegorocznego turnieju.

Hiszpanie faworytami do mistrzostwa

Tytułu broni reprezentacja Argentyny. Według Superkomputera to jednak nie Lionel Messi i jego koledzy są głównymi faworytami do końcowego triumfu. Opta do tej roli typuje narodową drużynę Hiszpanii. Zdaniem maszyny podopieczni Luisa De La Fuente mają 25,6% szans na finał i 16,1% na jego wygranie.

Urban zdradził, kto stanie w polskiej bramce w meczu z Nigerią. Lewandowski i Zieliński w podstawowym składzie
Urban zdradził, kto stanie w polskiej bramce w meczu z Nigerią. Lewandowski i Zieliński w podstawowym składzie

Na drugim miejscu znalazła się reprezentacja Francji (13% na triumf, 21,2% na finał), a na trzecim Anglii (11,2% na triumf, 19% na finał). Wspomniana wcześniej Argentyna zajęła miejsce tuż za podium (10,4% na triumf, 18,1% na finał). Czołową piątkę zamyka Portugalia (7% na trumf, 13% na finał).

Meksyk i RPA zagrają na otwarcie mundialu

Na kolejnych pozycjach znalazły reprezentacje Brazylii (6,6% na triumf, 12,3% na finał) i Niemiec (5,1% na triumf, 10,6% na finał). Superkomputer wśród drużyn, które mają największe szanse na wygranie mundialu wskazał jeszcze na Holandię, Norwegię, Belgię, Maroko i Chorwację.

Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca. W meczu otwarcia zagrają Meksyk - RPA. Po raz pierwszy w historii mistrzostw świata udział w nich weźmie 48 zespołów.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: piłka nożnamundialmistrzostwa światasuperkomputer
Powiązane
Reprezentacja Norwegii na mundial poleci luksusowym samolotem. Z podobnego korzystał Donalda Trumpa
Reprezentacja Norwegii na mundial poleci luksusowym samolotem. Z podobnego korzystał Donalda Trumpa
Argentyna może odetchnąć. Messi w składzie reprezentacji na mundial
Argentyna może odetchnąć. Messi w składzie reprezentacji na mundial
Szwedzi przygotowują się na "piekło" mundialu. Trenują w "komorze tortur"
Szwedzi przygotowują się na "piekło" mundialu. Trenują w "komorze tortur"
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKto wygra mundial? Superkomputer wskazał faworytów mistrzostw świata »
Zobacz
|
Kontrola drogowa policji i moment przekazania blankietu prawa jazdy funkcjonariuszowi w odblaskowej kamizelce. Nowe przepisy, punkty karne i utrata uprawnień od 3 czerwca 2026 roku.
"Polecą" prawa jazdy. Rząd zdecydował w ostatniej chwili. Od 3 czerwca zmiana w przepisach
Nowa Kia Seltos już dostępna na polskim rynku
Nowa Kia już w Polsce. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj