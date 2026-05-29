Szwedzi przygotowują się na "piekło" mundialu. Trenują w "komorze tortur"

oprac. Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:10
Piłkarze reprezentacji Szwecji formę na mundial szlifują w "komorze tortur". Drużyna "Trzech Koron" na zgrupowaniu w Sztokholmie przed wyjazdem na mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku aklimatyzuje się do spodziewanych trudów turnieju poprzez ćwiczenia siłowe w pomieszczeniu z ustawioną temperaturą 38 stopni.

Szwedzi ćwiczą w ekstremalnych warunkach

W ośrodku sportu wyczynowego Bosoen w Sztokholmie istnieje pomieszczenie, w którym można ustawić temperaturę w zakresie 12-40 stopni, wilgotność powietrza w skali 35-90 procent oraz poprzez regulowanie ciśnienia powietrza symulować wysokość do 5750 metrów nad poziomem morza. Wykorzystywane jest przez sportowców dyscyplin wydolnościowych i nazywane jest przez nich "komorą tortur".

Piłkarze jeżdżą na rowerach

Niklas Egnell, posiadający funkcję performance manager wyjaśnił, że celem jest optymalne przygotowanie się do upałów spodziewanych podczas MŚ. Przede wszystkim chodzi o mecz z Tunezją w Monterrey, gdzie spodziewane są temperatury blisko 40 stopni. Głównym treningiem jest jazda na rowerze stacjonarnym przez 30 minut w temperaturze 38 stopni. Później wszyscy biorą długą gorącą kąpiel, a następnie idą do sauny.

W fazie grupowej MŚ Szwecja spotka się 15 czerwca z Tunezją w Monterrey w Meksyku, 20 czerwca z Holandią w Houston i 26 czerwca z Japonią w Dallas.

Źródło PAP
