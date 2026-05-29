Argentyna może odetchnąć. Messi w składzie reprezentacji na mundial

Szósty mundial Messiego

Messi, który w czerwcu skończy 39 lat, leczy uraz lewego uda, jakiego nabawił się w meczu Major League Soccer (MLS) w barwach Interu Miami, ale jego udział w turnieju nie powinien być zagrożony. Jeśli były zawodnik Barcelony i Paris Saint-Germain pojawi się na boisku, to weźmie udział w swoich szóstych MŚ. Rekord dzielił będzie zapewne m.in. z Portugalczykiem Cristiano Ronaldo. Mundialowa kariera obu zawodników rozpoczęła się na niemieckich boiskach w 2006 roku.

Do tej pory Messi rozegrał w MŚ 26 spotkań i pod tym względem jest samodzielnym rekordzistą. Logicznym jest, że wolelibyśmy, aby nic mu nie dolegało. Teraz musimy uzbroić się w cierpliwość i zaczekać na rozwój sytuacji. Zobaczyć, jak będzie się rozwijał, a przede wszystkim, jakie będą wyniki kolejnych badań - zaznaczył selekcjoner Argentyny Lionel Scaloni.

Di Maria zakończył karierę

W kadrze nie ma większych niespodzianek, choć za taką można uznać powołanie 18-letniego pomocnika Realu Madryt Franco Mastantuono. Jest też Valentin Barco z francuskiego RC Strasbourg. Największą grupę stanowią gracze Atletico Madryt - powołania otrzymało sześciu.

"Albicelestes" mogą wystawić niemal tę samą jedenastkę, która w finale poprzednich MŚ okazała się lepsza od Francji, ale bez Angela Di Marii. Ten zawodnik zakończył reprezentacyjną karierę po zwycięstwie Argentyny w Copa America 2024.

Mistrzostwa świata rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 19 lipca. Argentyna w grupie J zagra z Algierią, Jordanią i Austrią.