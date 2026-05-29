Argentyna może odetchnąć. Messi w składzie reprezentacji na mundial

oprac. Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 09:31
Argentyńczykom spadł kamień z serca. Lionel Messi, który obecnie leczy kontuzję znalazł się w składzie reprezentacji kraju na mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Trzon zespołu "Albicelestes" nadal stanowią piłkarze, którzy cztery lata temu sięgnęli po tytuł mistrzów świata na turnieju w Katarze.

Szósty mundial Messiego

Messi, który w czerwcu skończy 39 lat, leczy uraz lewego uda, jakiego nabawił się w meczu Major League Soccer (MLS) w barwach Interu Miami, ale jego udział w turnieju nie powinien być zagrożony. Jeśli były zawodnik Barcelony i Paris Saint-Germain pojawi się na boisku, to weźmie udział w swoich szóstych MŚ. Rekord dzielił będzie zapewne m.in. z Portugalczykiem Cristiano Ronaldo. Mundialowa kariera obu zawodników rozpoczęła się na niemieckich boiskach w 2006 roku.

Do tej pory Messi rozegrał w MŚ 26 spotkań i pod tym względem jest samodzielnym rekordzistą. Logicznym jest, że wolelibyśmy, aby nic mu nie dolegało. Teraz musimy uzbroić się w cierpliwość i zaczekać na rozwój sytuacji. Zobaczyć, jak będzie się rozwijał, a przede wszystkim, jakie będą wyniki kolejnych badań - zaznaczył selekcjoner Argentyny Lionel Scaloni.

Di Maria zakończył karierę

W kadrze nie ma większych niespodzianek, choć za taką można uznać powołanie 18-letniego pomocnika Realu Madryt Franco Mastantuono. Jest też Valentin Barco z francuskiego RC Strasbourg. Największą grupę stanowią gracze Atletico Madryt - powołania otrzymało sześciu.

"Albicelestes" mogą wystawić niemal tę samą jedenastkę, która w finale poprzednich MŚ okazała się lepsza od Francji, ale bez Angela Di Marii. Ten zawodnik zakończył reprezentacyjną karierę po zwycięstwie Argentyny w Copa America 2024.

Mistrzostwa świata rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 19 lipca. Argentyna w grupie J zagra z Algierią, Jordanią i Austrią.

  • Kadra Argentyny na MŚ 2026
  • bramkarze: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Olympique Marsylia), Juan Musso (Atletico Madryt)
  • obrońcy: Gonzalo Montiel (River Plate Buenos Aires), Nahuel Molina (Atletico Madryt), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Otamendi (Benfica Lizbona), Leonardo Balerdi (Olympique Marsylia), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Facundo Medina (Olympique Marsylia), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon)
  • pomocnicy: Leandro Paredes (Boca Juniors Buenos Aires), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (Chelsea Londyn), Alexis MacAllister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Betis Sewilla), Valentin Barco (RC Strasbourg)
  • napastnicy: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Paz (Como), Thiago Almada (Atletico Madryt), Nicolas Gonzalez (Atletico Madryt), Giuliano Simeone (Atletico Madryt), Lautaro Martinez (Inter Mediolan), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Julian Alvarez (Atletico Madryt)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło PAP
