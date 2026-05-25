Dziennik Gazeta Prawana logo

Reprezentacja Hiszpanii zagra na mundialu bez piłkarzy Realu Madryt

oprac. Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 15:56
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Reprezentacja Hiszpanii zagra na mundialu bez piłkarzy Realu Madryt
Reprezentacja Hiszpanii zagra na mundialu bez piłkarzy Realu Madryt/PAP/EPA
Żaden piłkarz Realu Madryt nie znalazł się w kadrze reprezentacji Hiszpanii na rozpoczynający się 11 czerwca mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Selekcjoner Luis de la Fuente sięgnął za to po ośmiu graczy Barcelony, w tym leczącego kontuzję Lamine’a Yamala.

Na selekcjonera wylała się krytyki

Decyzja de la Fuente wywołała liczne komentarze oraz falę krytyki, szczególnie ze strony stołecznych mediów. Komentatorzy z Madrytu uważają, że ogłoszona w poniedziałek przed południem kadra jest "eksperymentalna" i należy ją uznać za "niespodziankę".

Roszady szczególnie widoczne są w obronie ekipy "La Roja". Szkoleniowiec zrezygnował w tej formacji z powołania m.in. doświadczonego Daniego Carvajala, Robina Le Normanda oraz Deana Huijsena. Za nieoczekiwane uznawane jest przez hiszpańskich ekspertów sięgnięcie po obrońcę Barcelony Erica Garcię.

Republiki Zielonego Przylądka pierwszym rywalem Hiszpanów

Reprezentacja Hiszpanii zagra w tegorocznym mundialu w grupie H, w której zmierzy się z zespołami Urugwaju, Arabii Saudyjskiej i Republiki Zielonego Przylądka. Z tą ostatnią 15 czerwca zainauguruje występy w turnieju.

  • Kadra Hiszpanii na MŚ 2026
  • bramkarze: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal Londyn), Joan Garcia (FC Barcelona)
  • obrońcy: Marc Cucurella (Chelsea Londyn), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Marc Pubill (Atletico Madryt), Eric Garcia (FC Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madryt), Pedro Porro (Tottenham Hotspur)
  • pomocnicy: Pedri (FC Barcelona), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Gavi (FC Barcelona), Rodri (Manchester City), Alex Baena (Atletico Madryt), Mikel Merino (Arsenal Londyn)
  • napastnicy: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad San Sebastian), Dani Olmo (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (FC Barcelona), Borja Iglesias (Celta Vigo), Victor Munoz (Osasuna Pampeluna), Lamine Yamal (FC Barcelona)
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: piłka nożnareal madrytmundialreprezentacja Hiszpanii
Powiązane
Sensacyjne powołania do angielskiej kadry na mundial
Sensacyjne powołania w angielskiej kadrze na mundial. Tuchel skreślił kilka gwiazd
Gigantyczne koszty mundialu. Na 13 meczów Kanada wyda ponad miliard dolarów
Gigantyczne koszty mundialu. Na 13 meczów Kanada wyda ponad miliard dolarów
Demokratyczna Republika Konga zmieniła plany przygotowań do mundialu. Powodem wirus Ebola
Demokratyczna Republika Konga zmieniła plany przygotowań do mundialu. Powodem wirus Ebola
Zlatan Ibrahimovic w czasie mundialu będzie komentatorem stacji FOX
Zlatan Ibrahimovic w czasie mundialu będzie komentatorem stacji FOX
Fermin Lopez nie zagra na mundialu. Piłkarz Barcelony nie zdąży wyleczyć urazu
Fermin Lopez nie zagra na mundialu. Piłkarz Barcelony nie zdąży wyleczyć urazu
oprac. Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraReprezentacja Hiszpanii zagra na mundialu bez piłkarzy Realu Madryt »
Zobacz
|
Quiz z seriali PRL
Trudny quiz z seriali PRL. Niemal nikt nie zdobędzie 20/20
tankowanie auta na stacji Orlen ceny paliw
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 26 maja tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Jacek Strojny
Szykuje się następne referendum. "Nadszedł czas na odwołanie najgorszego prezydenta"
MPK, autobus
Od 1 lipca darmowa komunikacja. Kolejne miasto w Polsce rezygnuje z biletów MPK
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj