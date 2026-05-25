Reprezentacja Hiszpanii zagra na mundialu bez piłkarzy Realu Madryt

Na selekcjonera wylała się krytyki
Decyzja de la Fuente wywołała liczne komentarze oraz falę krytyki, szczególnie ze strony stołecznych mediów. Komentatorzy z Madrytu uważają, że ogłoszona w poniedziałek przed południem kadra jest "eksperymentalna" i należy ją uznać za "niespodziankę".
Roszady szczególnie widoczne są w obronie ekipy "La Roja". Szkoleniowiec zrezygnował w tej formacji z powołania m.in. doświadczonego Daniego Carvajala, Robina Le Normanda oraz Deana Huijsena. Za nieoczekiwane uznawane jest przez hiszpańskich ekspertów sięgnięcie po obrońcę Barcelony Erica Garcię.
Republiki Zielonego Przylądka pierwszym rywalem Hiszpanów
Reprezentacja Hiszpanii zagra w tegorocznym mundialu w grupie H, w której zmierzy się z zespołami Urugwaju, Arabii Saudyjskiej i Republiki Zielonego Przylądka. Z tą ostatnią 15 czerwca zainauguruje występy w turnieju.
- Kadra Hiszpanii na MŚ 2026
- bramkarze: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal Londyn), Joan Garcia (FC Barcelona)
- obrońcy: Marc Cucurella (Chelsea Londyn), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Marc Pubill (Atletico Madryt), Eric Garcia (FC Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madryt), Pedro Porro (Tottenham Hotspur)
- pomocnicy: Pedri (FC Barcelona), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Gavi (FC Barcelona), Rodri (Manchester City), Alex Baena (Atletico Madryt), Mikel Merino (Arsenal Londyn)
- napastnicy: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad San Sebastian), Dani Olmo (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (FC Barcelona), Borja Iglesias (Celta Vigo), Victor Munoz (Osasuna Pampeluna), Lamine Yamal (FC Barcelona)