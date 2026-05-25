Reprezentacja Hiszpanii zagra na mundialu bez piłkarzy Realu Madryt

Na selekcjonera wylała się krytyki

Decyzja de la Fuente wywołała liczne komentarze oraz falę krytyki, szczególnie ze strony stołecznych mediów. Komentatorzy z Madrytu uważają, że ogłoszona w poniedziałek przed południem kadra jest "eksperymentalna" i należy ją uznać za "niespodziankę".

Roszady szczególnie widoczne są w obronie ekipy "La Roja". Szkoleniowiec zrezygnował w tej formacji z powołania m.in. doświadczonego Daniego Carvajala, Robina Le Normanda oraz Deana Huijsena. Za nieoczekiwane uznawane jest przez hiszpańskich ekspertów sięgnięcie po obrońcę Barcelony Erica Garcię.

Republiki Zielonego Przylądka pierwszym rywalem Hiszpanów

Reprezentacja Hiszpanii zagra w tegorocznym mundialu w grupie H, w której zmierzy się z zespołami Urugwaju, Arabii Saudyjskiej i Republiki Zielonego Przylądka. Z tą ostatnią 15 czerwca zainauguruje występy w turnieju.