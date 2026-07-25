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Andrea Pirlo selekcjonerem reprezentacji Włoch. Tyle będzie zarabiał

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
38 minut temu
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Andrea Pirlo selekcjonerem reprezentacji Włoch. Tyle będzie zarabiał
Andrea Pirlo selekcjonerem reprezentacji Włoch. Tyle będzie zarabiał/Shutterstock
Piłkarska reprezentacja Włoch ma nowego selekcjonera. Został nim Andrea Pirlo. Były znakomity pomocnik związał się z narodową drużyną czteroletnim kontraktem. Na jego mocy szkoleniowiec ma zarabiać rocznie 1,5 mln euro plus premie.

Pirlo zastąpił Gattuso

Włoska piłka nożna zmaga się z jednym z najpoważniejszych kryzysów od dziesięcioleci. Powołanie nowego selekcjonera postrzegane jest jako pierwszy krok w szerszym dążeniu do odbudowy systemu szkolenia młodzieży i talentów, którego poziom znacznie obniżył się w ostatnim okresie. Włosi szukali nowego selekcjonera od czasu rezygnacji Gennaro Gattuso w kwietniu, po tym jak czterokrotni mistrzowie świata nie zakwalifikowali się trzeci raz z rzędu do turnieju finałowego.

Wybór ostatecznie padł na Pirlo, który powszechnie uważany za jednego z najlepszych pomocników w historii, zdobył mistrzostwo świata z Włochami w 2006 roku i odnosił sukcesy z Interem Mediolan, AC Milan i Juventusem Turyn. 47-latek jest obecnie trenerem Dubai United, drużyny grającej w pierwszej lidze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pirlo prowadził Juventus w sezonie 2020/21, zdobywając Puchar i Superpuchar Włoch.

Guardiola odmówił Włochom

Doniesienia o zawarciu umowy z Pirlo zostały upublicznione kilka godzin po tym, jak były trener Manchesteru City i Barcelony Hiszpan Pep Guardiola odrzucił ofertę objęcia włoskiej reprezentacji. Prezydent krajowej federacji Giovanni Malago zasugerował, że kandydat jego pokroju mógłby wykazać się większą elastycznością finansową. Włosi sondowali również kandydaturę aktualnego selekcjonera reprezentacji Brazylii, Carlo Ancelottiego.

Guardiola opuścił City pod koniec ubiegłego sezonu po błyskotliwej dekadzie, w której zdobył sześć tytułów mistrza Anglii, w tym bezprecedensowe cztery z rzędu, a także trzy Puchary Anglii, pięć Pucharów Ligi i Ligę Mistrzów. Zanim dołączył do City w 2016 roku, odnosił wielkie sukcesy w Barcelonie, gdzie zdobył dwa tytuły Ligi Mistrzów i trzy mistrzostwa Hiszpanii, a następnie trzy tytuły w Niemczech z Bayernem Monachium.

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Źródło PAP
Tematy: selekcjonerreprezentacja WłochAndrea Pirlo
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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