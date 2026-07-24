Rajovic skompromitował się w Szczecinie. Arsenic zapewnił Legii zwycięstwo nad Pogonią

Sędzia nie uznał gola dla Legii

Legia od samego początku pokazała, że przyjechała do Szczecina po trzy punkty. Podopieczni Marka Papszuna przejęli inicjatywę i zepchnęli rywali do defensywy. Już w 7. minucie powinni prowadzić 1:0. Po rzucie rożnym Mileta Rajovic wepchnął piłkę do siatki gospodarzy. Gol nie został jednak zaliczony. Sędzia Tomasz Frankowski uznał, że legionista pomagał sobie ręką.

Mileta Rajovic po raz kolejny dokonuję rzeczy, które nikomu by się nie śniły.#POGLEG pic.twitter.com/oDHTFf4MAG — Karol Tyniec (@karoltyniec369) July 24, 2026

Duńczyk przed przerwą jeszcze dwukrotnie uderzał na bramkę. W obu przypadkach Valentin Cojocaru nie miał żadnych problemów.

Hindrich uratował Legię przed stratą gola

Po upływie 30. minut mecz się wyrównał. Legia nadal miała przewagę w posiadaniu piłki, jednak coraz częściej "Portowcom" udawało się przenieść grę na połowę gości.

Najlepszą okazję do pokonania Otto Hindricha przed przerwą miał Jean-Pierre Nsame. Były napastnik Legii dobrze uderzył głową, ale jeszcze lepiej między słupkami spisał się jego były klubowy kolega.

Rajovic znów miał pecha

Nsame kolejną okazję miał na samym początku drugiej części spotkania. Jednak i tym razem golkiper drużyny ze stolicy spisał się bez zarzutu.

W 54. minucie piłka ponownie znalazła się w bramce Pogoni i znów gol nie został zaliczony. Rajovic, który ostatni dotknął piłki był na spalonym.

W 71. minucie Rajovic miał kolejną stuprocentową okazję do strzelenia gola. Duńczyk zamiast dopełnić formalności i dobić piłkę do pustej bramki trafił w nogi obrońcy.

Jak on tego nie strzelił?! 😱



Mileta Rajović trafia prosto w obrońcę... Doczekamy się goli w Szczecinie? 👀



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Arsenic bohaterem Legii

Dziesięć minut przed upływem regulaminowego czasu gry swoją szansę mieli miejscowi. Po błędzie Rafała Augustyniaka, który nie trafił w piłkę oko w oko z Hindrihem stanął Paul Mukairu. Piłkarz Pogoni przegrał ten pojedynek.

Legioniści do samego końca starali się zdobyć zwycięską bramkę. Ich próby nie przyniosły efektu przyniosły w tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego. Po wrzucie piłki z autu i sporym zamieszaniu debiutujący w Legii Zoran Arsenic strzelił zwycięskiego gola.