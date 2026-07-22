Wisła Kraków wraca do ekstraklasy. Biała Gwiazda stawia na stabilizację i rozsądny rozwój

Cztery lata oczekiwania na powrót

Spadek Wisły Kraków z ekstraklasy rozpoczął trwającą cztery lata „banicję”. W każdym kolejnym sezonie głównym celem klubu był awans, jednak udało się go wywalczyć dopiero drużynie prowadzonej przez Mariusza Jopa.

Krakowianie od początku narzucili rywalom swoje warunki. Wisła została liderem 1. ligi już w pierwszej kolejce i nie oddała tej pozycji do zakończenia rozgrywek. Efektowny powrót do elity wywołał ogromny entuzjazm wśród kibiców Białej Gwiazdy.

Średnia frekwencja na domowych meczach wyniosła 26 636 widzów. Lepszym wynikiem w Polsce mógł pochwalić się jedynie mistrz kraju, Lech Poznań.

Królewski: Chcemy stać się częścią ekstraklasy

Prezes i większościowy właściciel Wisły Jarosław Królewski ostrożnie formułuje cele na pierwszy sezon po powrocie.

– Chcielibyśmy poczuć się częścią ekstraklasy, czyli spokojnie się utrzymać i być klubem, który do niej przynależy – powiedział.

Od momentu przejęcia większościowego pakietu udziałów przez właściciela firmy technologicznej Synerise Wisła coraz mocniej opiera swoje działania na analizie danych i wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Przygotowania do gry na najwyższym poziomie również poprzedziła szczegółowa analiza.

– Powstał kilkusetstronicowy raport dotyczący stylu gry, intensywności i konfiguracji drużyn w ekstraklasie oraz zadań, które nas czekają. Jesteśmy na to gotowi, choć wszystko oczywiście zweryfikuje boisko – zaznaczył Królewski.

Prezes zapewnił również, że klub nie zamierza podejmować pochopnych decyzji niezależnie od wyników pierwszych spotkań.

– Nie będziemy podejmować szalonych decyzji, niezależnie od tego, czy przegramy, czy wygramy sześć pierwszych meczów – dodał.

Trzon zespołu pozostał w Krakowie

Wisła zdecydowała się zachować większość kadry, która wywalczyła awans. Z klubem pożegnali się jednak bramkarze Kamil Broda i Anton Cziczkan oraz środkowy obrońca Joseph Colley, z którymi nie przedłużono kontraktów.

Krakowianie nie skorzystali także z opcji wykupu wypożyczonego skrzydłowego Ardita Nikaja. Młody Filip Baniowski został natomiast wypożyczony do Podhala Nowy Targ.

Za wzmocnienie zespołu odpowiadał dyrektor sportowy Vullnet Basha. Do Wisły dołączyli bramkarz Marcel Łubik, wypożyczony z FC Augsburg, francuski stoper Maxence Maisonneuve, skrzydłowy Elie Youan oraz szwajcarski napastnik Jeremy Guillemenot.

Łubik w poprzednim sezonie występował w Górniku Zabrze, natomiast Maisonneuve grał w belgijskiej ekstraklasie w barwach RAA Louvieroise. Youan trafił do Krakowa z Hibernianu Edynburg, a Guillemenot z Servette Genewa.

Dwaj ostatni zawodnicy pojawili się w klubie dopiero w minionym tygodniu. Muszą więc nadrobić zaległości treningowe i poznać nowych kolegów. Niewykluczone, że w najbliższych dniach Wisłę wzmocni jeszcze zagraniczny defensywny pomocnik.

Intensywne przygotowania do sezonu

Piłkarze Wisły rozpoczęli przygotowania 17 czerwca. Trener Mariusz Jop zapowiedział, że obciążenia treningowe były o około 20 procent większe niż przed rokiem.

Na przełomie czerwca i lipca drużyna przebywała na zgrupowaniu w Woli Chorzelowskiej. Rozegrała tam dwa mecze kontrolne – przegrała 3:4 z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza i pokonała 4:0 Puszczę Niepołomice.

Kolejny etap przygotowań odbywał się w ośrodku treningowym w Myślenicach. Wisła wygrała 2:0 z czeskim MFK Karvina, a następnie bezbramkowo zremisowała z walijskim Wrexham AFC w spotkaniu rozegranym z okazji jubileuszu 120-lecia krakowskiego klubu.

Grający w rezerwowym składzie wiślacy ulegli także drugoligowemu Podbeskidziu Bielsko-Biała 0:1. Na zakończenie serii sparingów rozegrali dwa mecze z czeskim Artisem Brno, remisując 2:2 i zwyciężając 1:0.

– W sparingach było widać, że piłkarze dobrze prezentują się pod względem motorycznym – podsumował trener Jop.

Kluczowi zawodnicy wracają do zdrowia

Największym zmartwieniem sztabu szkoleniowego były problemy zdrowotne trzech ważnych piłkarzy. Przez znaczną część okresu przygotowawczego na sto procent nie mogli trenować obrońca Darijo Grujcić, pomocnik Julius Ertlthaler oraz napastnik Angel Rodado.

Szczególnie istotna jest sytuacja hiszpańskiego snajpera, który w poprzednim sezonie zdobył 21 bramek i został królem strzelców 1. ligi. Na początku kwietnia Rodado przeszedł operację uszkodzonego barku, a następnie rozpoczął rehabilitację.

Napastnik, podobnie jak Ertlthaler, zagrał przez godzinę w ostatnim meczu kontrolnym. Obaj potrzebują jednak jeszcze czasu, aby odzyskać optymalną formę.

Komplet publiczności na inaugurację

Nowym sponsorem strategicznym Wisły została firma bukmacherska Superbet. Krakowianie rozpoczną sezon ekstraklasy niedzielnym spotkaniem z GKS Katowice.

Zainteresowanie powrotem Białej Gwiazdy do elity jest ogromne. Wszystkie bilety na inauguracyjny mecz zostały wyprzedane już 16 czerwca, jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań zespołu.