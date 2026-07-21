Czerwona kartka i pięć goli. Lech Poznań rozpoczął grę o Ligę Mistrzów

Lech rozstawiony w kwalifikacjach

Lech występuje w tzw. ścieżce mistrzowskiej, teoretycznie ma łatwiejsze zadanie. Drużyna z Poznania będzie w przypadku kolejnych awansów rozstawiona, aż do ostatniej rundy kwalifikacji włącznie.

Lech już na początku lat 90. próbował awansować do Ligi Mistrzów, w której startowało wówczas zaledwie osiem drużyn. Pierwsza próba była nieskuteczna, kolejne, już w 21. wieku również.

Lech przebudził się po pół godzinie gry

Kibice "Kolejorza" wierzą, że w tym roku wreszcie się uda. Ich ukochana drużyna udanie rozpoczęła drogę do fazy ligowej Champions League. Piłkarze z Wielkopolski wygrali na wyjeździe 2:0, choć po pierwszych prawie 30. minutach nic nie wskazywało, że lechici odniosą w Danii tak przekonujące zwycięstwo.

Na stadionie w Randers, bowiem obiekt Aarhus GF jest obecnie modernizowany gospodarze meczu od pierwszej minuty narzucili gościom swój styl gry. Zawodnicy Lecha mieli spore kłopoty z wyjściem z piłką z własnej połowy.

Z przewagi Duńczyków jednak nic nie wynikło konkretnego, a mistrzowie Polski wyprowadzili wreszcie skuteczną akcję. Po podaniu Radosława Murawskiego mocnym uderzeniem pod poprzeczkę Jespera Hansena pokonał Mikael Ishak.

𝐌𝐢𝐤𝐚𝐞𝐥 𝐈𝐬𝐡𝐚𝐤 𝐭𝐨 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐚𝐟𝐢❗



Lech Poznań na prowadzeniu w meczu 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Aarhus.



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Lech szybko wykorzystał osłabienie rywali

Stracony gol to był dopiero początek kłopotów Aarhus GF przed przerwą. W 37. minucie bramkarz duńskiego zespołu interweniował poza polem karnym. Na jego nieszczęście odbił piłkę ręką i po interwencji VAR sędzia pokazał mu za to zagranie czerwoną kartkę.

𝐃𝐨𝐛𝐫𝐳𝐞, 𝐳̇𝐞 𝐣𝐞𝐬𝐭 𝐕𝐀𝐑❗



Zagranie ręką za polem karnym, którego nie zauważył sędzia... to musiała być czerwona karta! Lech prowadzi do przerwy 2:0, Lech gra w przewadze z Aarhus...



🔴📲 Transmisja online ▶️ https://t.co/6BK2gzu6C9 pic.twitter.com/xo9acl3zPM — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 21, 2026

Lech szybko wykorzystał grę w przewadze. W 42. minucie Patrik Walemark po dwójkowej akcji z Antonim Kozubalem podwyższył na 2:0.

Pyk, pyk, pyk i gol Patrika Walemarka dla Lecha Poznań! Mistrzowie Polski prowadzą do przerwy w wyjazdowym meczu z Aarhus 2:0.



🔴📲 Transmisja online ▶️ https://t.co/6BK2gzu6C9 pic.twitter.com/2iRz2FvVRp — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 21, 2026

Stracony gol podziałał na Lecha jak zimny prysznic

Gospodarze nie zamierzali jednak się poddawać. Na drugą połowę wyszli z postanowieniem zmiany niekorzystnego wyniku. Szybko udało im się zdobyć kontaktową bramkę. W 55. minucie do siatki trafił Kristian Arnstad.

Lech traci gola grając w przewadze z Aarhus 😬 Jest już tylko 2:1 dla Kolejorza.



🔴📲 Transmisja online ▶️ https://t.co/6BK2gzu6C9 pic.twitter.com/KNXcv3wgJR — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 21, 2026

Cztery minuty później mógł być remis. Lecha przed stratą drugiego gola uratował Michał Gurgul, który wybił piłkę praktycznie z linii bramkowej.

Te dwie sytuacje podziałały na lechitów jak zimny prysznic. W 61. minucie Terry Yegbe zdecydował się na uderzenie z dystansu. Wyszło idealnie. Po atomowym strzale piłka wpadła w samo "okienko".

𝐀𝐋𝐄 𝐘𝐄𝐆𝐁𝐄 💣 𝐆𝐎𝐋 𝐒𝐄𝐙𝐎𝐍𝐔... 𝐦𝐨𝐳̇𝐧𝐚 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐫𝐨𝐳𝐞𝐣𝐬́𝐜́❗



Lech Poznań rozmontowuje grających w dziesiątkę mistrzów Danii w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów.



🔴📲 Transmisja online ▶️ https://t.co/6BK2gzu6C9 pic.twitter.com/rl9fsbPnbe — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 21, 2026

Na tym nie koniec. "Kolejorz" poszedł za ciosem i w 66. minucie zdobył czwartą bramkę. Drugi raz w tym meczu do siatki trafił Walemark.

Lech mimo wysokiego prowadzenia dążył do strzelenia kolejnych goli. Okazji nie brakowało, ale wyniku nie udało już się zmienić. Jednak nie ma na co narzekać. Poznaniacy wracają do domu z solidną zaliczką i przed rewanżem na własnym stadionie mogą czuć się bardzo pewnie. Wydaje się, że tylko katastrofa może im odebrać awans do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów.