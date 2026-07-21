Messi kontra Lewandowski. Zapadła decyzja w sprawie gry Argentyńczyka

Messi nie zagra w Meczu Gwiazd

Messi wyszedł w pierwszym składzie we wszystkich ośmiu spotkaniach i rozegrał pełne 120 minut w niedzielnym finale, przegranym 0:1 z Hiszpanią. Zgodnie z doniesieniami, obaj zawodnicy, którzy zostali też powołani na Mecz Gwiazd zaplanowany na 29 lipca, nie wystąpią w spotkaniu piłkarzy ligi MLS przeciwko zawodnikom Ligi MX.

Messi opuścił również Mecz Gwiazd w 2025 roku, jednak wówczas dokonał tego bez zgody ligi i został zawieszony na kolejne spotkanie sezonu zasadniczego Interu Miami. Jak donosi ESPN, w tym roku klub z Miami poinformował ligę, że Argentyńczyk opuści mecz.

Nie będzie pojedynku Messi kontra Lewandowski

FIFPRO, globalna organizacja reprezentująca zawodowych piłkarzy, zaleciła 21-dniowy okres odpoczynku po każdym sezonie ze względów zdrowotnych. W 2025 roku FIFA i FIFPRO uzgodniły 72-godzinny okres odpoczynku między meczami mistrzostw świata.

Messi i De Paul na pewno nie zagrają przeciwko Chicago Fire Roberta Lewandowskiego w środę ani przeciwko CF Montreal w sobotę. Później Inter czeka mecz u siebie z Columbus 1 sierpnia i Puchar Ligi, który potrwa od 5 do 12 sierpnia. Do gry w MLS wróci 15 sierpnia. Drużyna z Miami zajmuje drugie miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej z dorobkiem 31 punktów

Messi poleci do rodzinnego Rosario

Messi strzelił osiem goli i zaliczył cztery asysty w mistrzostwach świata i zajął drugie miejsce w klasyfikacji strzelców za Francuzem Kylianem Mbappe.

Jak podały argentyńskie media, Messi po finale udał się z Nowego Jorku do Miami, a stamtąd poleci do rodzinnego Rosario na północy Argentyny, by odpocząć.