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Messi kontra Lewandowski. Zapadła decyzja w sprawie gry Argentyńczyka

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
40 minut temu
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Messi kontra Lewandowski. Zapadła decyzja w sprawie gry Argentyńczyka
Messi kontra Lewandowski. Zapadła decyzja w sprawie gry Argentyńczyka/PAP/EPA
Lionel Messi i Rodrigo De Paul nie zagrają w dwóch kolejnych meczach Interu Miami w lidze MLS. Obaj piłkarze zagrali we wszystkich ośmiu pojedynkach reprezentacji Argentyny podczas mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. To oznacza, że 39-letni były gwiazdor Barcelony nie weźmie udziału w spotkaniu z nową drużyną Roberta Lewandowskiego.

Messi nie zagra w Meczu Gwiazd

Messi wyszedł w pierwszym składzie we wszystkich ośmiu spotkaniach i rozegrał pełne 120 minut w niedzielnym finale, przegranym 0:1 z Hiszpanią. Zgodnie z doniesieniami, obaj zawodnicy, którzy zostali też powołani na Mecz Gwiazd zaplanowany na 29 lipca, nie wystąpią w spotkaniu piłkarzy ligi MLS przeciwko zawodnikom Ligi MX.

Messi opuścił również Mecz Gwiazd w 2025 roku, jednak wówczas dokonał tego bez zgody ligi i został zawieszony na kolejne spotkanie sezonu zasadniczego Interu Miami. Jak donosi ESPN, w tym roku klub z Miami poinformował ligę, że Argentyńczyk opuści mecz.

Nie będzie pojedynku Messi kontra Lewandowski

FIFPRO, globalna organizacja reprezentująca zawodowych piłkarzy, zaleciła 21-dniowy okres odpoczynku po każdym sezonie ze względów zdrowotnych. W 2025 roku FIFA i FIFPRO uzgodniły 72-godzinny okres odpoczynku między meczami mistrzostw świata.

Messi i De Paul na pewno nie zagrają przeciwko Chicago Fire Roberta Lewandowskiego w środę ani przeciwko CF Montreal w sobotę. Później Inter czeka mecz u siebie z Columbus 1 sierpnia i Puchar Ligi, który potrwa od 5 do 12 sierpnia. Do gry w MLS wróci 15 sierpnia. Drużyna z Miami zajmuje drugie miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej z dorobkiem 31 punktów

Messi poleci do rodzinnego Rosario

Messi strzelił osiem goli i zaliczył cztery asysty w mistrzostwach świata i zajął drugie miejsce w klasyfikacji strzelców za Francuzem Kylianem Mbappe.

Jak podały argentyńskie media, Messi po finale udał się z Nowego Jorku do Miami, a stamtąd poleci do rodzinnego Rosario na północy Argentyny, by odpocząć.

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Źródło PAP
Tematy: Robert LewandowskiLionel MessiChicago Fire
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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