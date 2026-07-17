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Lewandowski nie zadebiutował w Chicago Fire. Mecz został odwołany

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:07
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Lewandowski nie zadebiutował w Chicago Fire. Mecz został odwołany
Lewandowski nie zadebiutował w Chicago Fire. Mecz został odwołany/East News
Robert Lewandowski nadal musi czekać na debiut w barwach Chicago Fire. Polak miał szansę rozegrać pierwszy mecz w nowej drużynie w czwartkowy wieczór, ale spotkanie zostało odwołane. Pojedynek ligi MLS z Vancouver Whitecaps nie odbył się w wyznaczonym terminie ze względu na zły stan powietrza spowodowany dymem, który nadciągnął nad okolicę wskutek pożarów w Kanadzie.

Zagrożone było zdrowie oraz bezpieczeństwo piłkarzy i kibiców

Mecz mógł być debiutem Lewandowskiego w zespole z Chicago. Spotkanie zostało przełożone na 6 października. Jak podał w komunikacie klub z Chicago, decyzja została podjęta po konsultacjach z lokalnymi ekspertami ds. zdrowia, "z myślą o zdrowiu i bezpieczeństwie kibiców, zawodników, personelu i całego personelu".

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We wtorek odbyła się oficjalna prezentacja Lewandowskiego jako gracza Fire, z którym to klubem kapitan polskiej reprezentacji podpisał dwuletni kontrakt po odejściu z Barcelony. Wcześniej występował m.in. w Bayernie Monachium, Borussii Dortmund i Lechu Poznań.

Kolejna szansa na debiut Lewandowskiego za tydzień

Kolejną okazją do debiutu Lewandowskiego będzie zaplanowana na 23 lipca o godz. 1.30 czasu polskiego wyjazdowa potyczka z Interem Miami. Największą gwiazdą tego klubu, jak i całej Major League Soccer jest Lionel Messi. 39-letni Argentyńczyk jednak do końca jest zaangażowany w mundial, więc trudno przypuszczać, żeby natychmiast wrócił do obowiązków klubowych.

Ze względu na mundial rozgrywki MLS zostały przerwane pod koniec maja i teraz rywalizacja będzie wznowiona. Podzielamy rozczarowanie naszych kibiców, zwłaszcza biorąc pod uwagę emocje związane z naszym pierwszym meczem po przerwie związanej z mistrzostwami świata FIFA i oczekiwaniem na powitanie ponad 40 tys. kibiców na Soldier Field. Dzisiejszy wieczór, ze szlagierowym meczem z Vancouver, oczekiwanym debiutem Roberta Lewandowskiego i koncertem pomeczowym zespołu Two Friends, zapowiadał się na Soldier Field wyjątkowo - przekazał Dave Baldwin, cytowany w komunikacie prezes ds. operacji biznesowych Chicago Fire FC.

Zanieczyszczenie powietrza dotarło do Nowego Jorku

Niebo nad Chicago spowił gęsty dym i smog z powodu pożarów lasów w Kanadzie. Indeks jakości powietrza AQI sięga tam niemal 600, znacznie przekraczając próg uznawany jako "niebezpieczny". Chicago jest jednym z wielu miast tej części USA dotkniętym przez dym przynoszony przez wiatr z Kanady. Podobna sytuacja panuje też m.in. w Minneapolis, Detroit czy Milwaukee.

Chicago jest jednak jedynym miastem będącym gospodarzem czwartkowych meczów MLS, zmuszonym do przełożenia wydarzenia. Sytuacja jest lepsza w samej Kanadzie, gdzie zgodnie z planem rozegrany zostanie mecz między ekipami z Montrealu i Toronto.

Zanieczyszczenie powietrza dotarło także do Nowego Jorku, gdzie rozgrywany będzie w niedzielę finał mundialu. Sytuacja tam jest jednak lepsza niż w Chicago, a poziom jakości powietrza - obecnie uznawany jest za "niezdrowy" (172 w skali AQI) - już w piątek ma ulec poprawie.

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Źródło PAP
Tematy: Robert LewandowskidebiutChicago Fire
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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