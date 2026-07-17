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Tim Merlier znów najszybszy. Trzecie zwycięstwo Belga w tegorocznym Tour de France

oprac. Kacper Kilanowski
dzisiaj, 07:07
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Tim Merlier znów najszybszy. Trzecie zwycięstwo Belga w tegorocznym Tour de France
Tim Merlier znów najszybszy. Trzecie zwycięstwo Belga w tegorocznym Tour de France/PAP/EPA
Tim Merlier z ekipy Soudal Quick-Step wygrał po finiszu z peletonu 12. etap Tour de France, prowadzący z Magny-Cours do Chalon-sur-Saône. Dla Belga był to już trzeci etapowy triumf w tegorocznej edycji wyścigu. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Tadej Pogačar.

Merlier najlepiej odnalazł się w sprinterskim chaosie

Czwartkowy etap liczył 179,1 km i prowadził po płaskiej trasie, która sprzyjała specjalistom od szybkich finiszów. O zwycięstwie zdecydowała rywalizacja z dużej grupy.

Najlepiej w końcówce poradził sobie Tim Merlier. Belg wyprzedził Holendra Olava Kooija z Decathlon CMA CGM Team oraz swojego rodaka Jaspera Philipsena z Alpecin-Premier Tech. Kooij i Philipsen zajęli identyczne miejsca także dzień wcześniej, kiedy musieli uznać wyższość Norwega Sørena Wærenskjolda.

– Jasper Stuyven złapał w pewnym momencie gumę, ale zachowaliśmy spokój, a ja miałem dobry dzień. Byłem bardzo skupiony na zawodnikach, którzy wczoraj zostali zablokowani. Znalazłem trochę miejsca i ruszyłem. To był finisz, który mi odpowiadał – powiedział zwycięzca etapu.

Trzeci triumf w tegorocznej edycji

Dla 33-letniego Merliera było to trzecie zwycięstwo w tegorocznym Tour de France. Wcześniej kolarz Soudal Quick-Step triumfował w Bordeaux oraz Bergerac.

Belg ma już na koncie sześć wygranych etapów „Wielkiej Pętli” w całej karierze.

Merlier uniknął poważnego niebezpieczeństwa około 400 metrów przed metą, gdy w peletonie doszło do kraksy. W zdarzeniu uczestniczyło kilku zawodników, w tym Kolumbijczyk Fernando Gaviria z Caja Rural-Seguros RGA.

Polacy finiszowali w peletonie

Obaj polscy kolarze dotarli do mety w głównej grupie i zostali sklasyfikowani z takim samym czasem jak zwycięzca.

Kamil Gradek z Bahrain Victorious zajął 78. miejsce, natomiast Michał Kwiatkowski z Netcompany Ineos uplasował się na 132. pozycji.

W klasyfikacji generalnej Kwiatkowski zajmuje 123. miejsce ze stratą 2 godzin, 28 minut i 45 sekund do lidera. Gradek jest 173., a jego strata wynosi 3 godziny, minutę i 12 sekund.

Pogačar zachował żółtą koszulkę

W czołówce klasyfikacji generalnej nie doszło do zmian. Tadej Pogačar z UAE Team Emirates-XRG nadal ma 3 minuty i 36 sekund przewagi nad Jonasem Vingegaardem z Visma-Lease a Bike. Trzeci Remco Evenepoel z Red Bull-Bora-hansgrohe traci do Słoweńca 4 minuty i 6 sekund.

27-letni Pogačar walczy o piąte zwycięstwo w Tour de France. Taki sukces pozwoliłby mu wyrównać rekord należący do Jacques’a Anquetila, Bernarda Hinaulta i Eddy’ego Merckxa.

Etap do Chalon-sur-Saône był jedną z ostatnich szans dla sprinterów. Kolejna powinna pojawić się dopiero podczas finałowego odcinka z metą w Paryżu, zaplanowanego na 26 lipca. W piątek peleton wjedzie w Wogezy.

Wyniki 12. etapu

Magny-Cours – Chalon-sur-Saône, 179,1 km

Tim Merlier (Belgia/Soudal Quick-Step) – 3:38.53

Olav Kooij (Holandia/Decathlon CMA CGM Team)

Jasper Philipsen (Belgia/Alpecin-Premier Tech)

Biniam Girmay (Erytrea/NSN Cycling Team)

Milan Fretin (Belgia/Cofidis)

Anthony Turgis (Francja/Team TotalEnergies)

Max Kanter (Niemcy/XDS Astana Team)

Clément Russo (Francja/Groupama-FDJ United)

Mads Pedersen (Dania/Lidl-Trek)

Huub Artz (Holandia/Lotto Intermarché)

Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious)

Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos)

Wszyscy zostali sklasyfikowani z takim samym czasem.

Klasyfikacja generalna

Tadej Pogačar (Słowenia/UAE Team Emirates-XRG) – 43:04.01

Jonas Vingegaard (Dania/Visma-Lease a Bike) – strata 3.36

Remco Evenepoel (Belgia/Red Bull-Bora-hansgrohe) – 4.06

Juan Ayuso (Hiszpania/Lidl-Trek) – 4.22

Paul Seixas (Francja/Decathlon CMA CGM Team) – 4.35

Florian Lipowitz (Niemcy/Red Bull-Bora-hansgrohe) – 4.44

Isaac Del Toro (Meksyk/UAE Team Emirates-XRG) – 5.08

Mattias Skjelmose (Dania/Lidl-Trek) – 5.45

Lenny Martinez (Francja/Bahrain Victorious) – 6.34

Thomas Pidcock (Wielka Brytania/Q36.5 Pro Cycling Team) – 11.49

Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) – 2:28.45

Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) – 3:01.12

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Źródło PAP
Tematy: kolarstwoTour de FranceTim Merlier
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