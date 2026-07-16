Kibice Lecha Poznań uderzyli w Kuleszę i PZPN. Superpuchar dla mistrza Polski

Mocny przekaz kibiców Lecha do prezesa PZPN
Kontrowersji związanych z organizacją meczu o Superpuchar Polski było co niemiara. Z wszystkie odpowiadał PZPN i jego władze. Dlatego fani "Kolejorza" jasno dali do zrozumienia rządzącym polską piłką co o nich sądzą.
Na trybunie, na której zasiadają najbardziej zagorzali sympatycy Lecha zaprezentowano oprawę uderzającą w Kuleszę i jego świtę. Kibice rozwinęli flagę z podobizną prezesa PZPN, a pod nią na ogrodzeniu oddzielającym publiczność od murawy wisiał transparent z hasłem "Łączy was wóda".
Górnik wykorzystał błędy Lecha
Sam mecz okazał się ciekawym widowiskiem. Nie brakowało emocji i goli. Pierwsi do siatki trafili przyjezdni. W 14. minucie Lech wykonywał rzut rożny. Gospodarze źle go rozegrali, a po chwili popełnili serię błędów. Górnik je wykorzystał i po szybkiej kontrze Maksym Chłań otworzył wynik spotkania.
Goście długo nie cieszyli się z prowadzenia. W 27. minucie było już 1:1. Wyrównał Antoni Kozubal, który skutecznie wykończył ładną akcję "Kolejorza".
Po przewie Górnik zderzył się z lokomotywą
Na kolejnego gola publiczność zgromadzona na stadionie przy ul. Bułgarskiej musiała czekać do drugiej połowy. Na jej samym początku drugą bramkę dla poznańskiej lokomotywy zdobył Mikael Ishak. Szwed znalazł się praktycznie w sytuacji sam na sam z bramkarzem Górnika. 33-letni napastnik nie zwykł marnować takich okazji i zrobiło się 2:1. Wynik meczu na 3:1 w 69. minucie ustalił Pablo Rodriguez.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.