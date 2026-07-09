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Reprezentant Polski piłkarzem Werderu. Tyle na transferze zarobiła Cracovia

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
32 minut temu
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Reprezentant Polski piłkarzem Werderu. Tyle na transferze zarobiła Cracovia
Reprezentant Polski piłkarzem Werderu. Tyle na transferze zarobiła Cracovia/East News
Oskar Wójcik opuszcza Ekstraklasę. Reprezentant Polski przeszedł z Cracovii Kraków do Werderu Brema. 22-letni piłkarz z piętnastym klubem minionego sezonu niemieckiej Bundesligi podpisał kontrakt ważny przez pięć lat. "Pasy" na transferze zarobią od czterech do sześciu milionów euro.

Wójcik zadebiutował w kadrze Urbana

Wójcik jest wychowankiem Tarnovii Tarnów. W wieku 14 lat przeszedł do Cracovii. Wiosnę 2024 roku spędził na wypożyczeniu do GKS Bełchatów. Po powrocie do Krakowa grał w drugim zespole "Pasów", a debiut w Ekstraklasie zaliczył 29 marca 2025 z Puszczą Niepołomice.

W poprzednim sezonie, za sprawą trenera Luki Elsnera, stał się podstawowym zawodnikiem Cracovii i jednym z lepszych obrońców w ekstraklasie. Zagrał w 31 meczach. Jego świetną formę dostrzegł selekcjoner Jan Urban, który powołał go do kadry narodowej. Debiut Wójcik zaliczył 31 maja w przegranym 0:2 meczu z Ukrainą. Wszedł na drugie 45 minut, gdy wynik był już ustalony.

Nie mogę się doczekać pierwszego meczu. Słyszałem tak wiele o kibicach i atmosferze na stadionie. Chcę teraz doświadczyć tego na własnej skórze. Przejście do Bundesligi, a zwłaszcza do Werderu Brema, to wspaniałe uczucie. To dla mnie odpowiedni moment. Rozmowy z zarządem przebiegły bardzo dobrze, a moje pierwsze wrażenie o klubie i całym zespole jest bardzo pozytywne - powiedział Wójcik, cytowany przez oficjalną stronę internetową niemieckiego klubu.

Wójcik kolejnym Polakiem w barwach Werderu

Trener Werderu Daniel Thioune z kolei podkreślił, że Wójcik bardzo się rozwinął w poprzednim sezonie i może odegrać ważną rolę w zepole już od początku sezonu.

Wójcik jest drugim Polakiem, ktorego w tym oknie transferowym pozyskał Werder. Pod koniec czerwca wykupiono z FC Magdeburg pomocnika Dariusza Stalmacha. Piłkarzem klubu z Bremy jest także napastnik Dawid Kownacki, ktory poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu do Herthy Berlin.

W przeszłości w Werderze występowało wielu polskich zawodników: Sebastian Boenisch, Jacek Chańko, Martin Kobylański, Maik Lukowicz, Ludovic Obraniak, Jakub Wierzchowski i Paweł Wojtala.

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Źródło PAP
Tematy: Cracovia KrakówWerder Bremaoskar wójcik
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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