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Legia sprzedała utalentowanego nastolatka. Niemcy zapłacili za niego 3 mln euro

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
30 minut temu
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Legia sprzedała utalentowanego nastolatka. Niemcy zapłacili za niego 3 mln euro
Legia sprzedała utalentowanego nastolatka. Niemcy zapłacili za niego 3 mln euro/Shutterstock
Jan Leszczyński kończy swoją grę w barwach Legii Warszawa. 19-letni obrońca przenosi się do Borussii Moenchengladbach. Niemiecki klub za utalentowanego piłkarza zapłacił 3 mln euro. Do tej sumy dojść mogą jeszcze ewentualne bonusy.

Cztery mecze Leszczyńskiego w Ekstraklasie

Leszczyński jest wychowankiem Legii. W pierwszym zespole stołecznego klubu zaliczył jedynie cztery występy. Łącznie uzbierał nieco ponad 180 minut w PKO BP Ekstraklasie, w której zadebiutował w lutym tego roku.

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19-latek jest dwukrotnym mistrzem Polski juniorów starszych i regularnie otrzymywał powołania do młodzieżowych reprezentacji Polski. Dotychczas w Legii głównie grał w drużynie U-19, która rywalizowała w rozgrywkach UEFA Youth League.

Były reprezentant Polski trenerem Leszczyńskiego

Leszczyński z Borussią związał się czteroletnim kontraktem. Ekipa z Moenchengladbach w poprzednim sezonie Bundesligi zakończyła na 12. miejscu. Trenerem 19-latka w nowym klubie będzie były reprezentant Polski, Eugen Polanski.

Jestem bardzo wdzięczny za szansę, jaką dostałem w Borussii, aby zrobić kolejny krok w moim rozwoju. Klub ma bogatą historię i słynie z pomagania młodym zawodnikom w rozwoju. Dam z siebie wszystko, żeby się tu zadomowić i pomóc drużynie osiągnąć sukces - podkreślił Leszczyński.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: legia warszawatransferjan leszczyński
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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