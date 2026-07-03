Legia sprzedała utalentowanego nastolatka. Niemcy zapłacili za niego 3 mln euro

Cztery mecze Leszczyńskiego w Ekstraklasie

Leszczyński jest wychowankiem Legii. W pierwszym zespole stołecznego klubu zaliczył jedynie cztery występy. Łącznie uzbierał nieco ponad 180 minut w PKO BP Ekstraklasie, w której zadebiutował w lutym tego roku.

19-latek jest dwukrotnym mistrzem Polski juniorów starszych i regularnie otrzymywał powołania do młodzieżowych reprezentacji Polski. Dotychczas w Legii głównie grał w drużynie U-19, która rywalizowała w rozgrywkach UEFA Youth League.

Były reprezentant Polski trenerem Leszczyńskiego

Leszczyński z Borussią związał się czteroletnim kontraktem. Ekipa z Moenchengladbach w poprzednim sezonie Bundesligi zakończyła na 12. miejscu. Trenerem 19-latka w nowym klubie będzie były reprezentant Polski, Eugen Polanski.

Jestem bardzo wdzięczny za szansę, jaką dostałem w Borussii, aby zrobić kolejny krok w moim rozwoju. Klub ma bogatą historię i słynie z pomagania młodym zawodnikom w rozwoju. Dam z siebie wszystko, żeby się tu zadomowić i pomóc drużynie osiągnąć sukces - podkreślił Leszczyński.