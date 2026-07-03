Wielka wpadka Rumunów. Ukrainka na podium usłyszała polski hymn

Ukrainka najlepsza w finale ćwiczeń z obręczą

Onofrijczuk uważana jest za wielki talent. 18-letnia Ukrainka w swoim dorobku dwa medale mistrzostw świata, siedem krążków mistrzostw Europy oraz liczne zwycięstwa w zawodach European Cup i Grand Prix. Kolejny sukces zanotowała na zawodach w Rumunii.

Podczas FIG Rhythmic Gymnastics World Challenge Cup w finale ćwiczeń z obręczą reprezentantka naszych wschodnich sąsiadów pokonała Niemkę Darję Varfolomeev oraz reprezentującą Cypr Verę Tugulukovą.

Polski hymn zamiast ukraińskiego

Radość ze zdobycia złota Onofrijczuk popsuli organizatorzy zawodów. Rumunii zanotowali wielką wpadkę. W trakcie ceremonii wręczania medali doszło do kompromitacji. Gdy Ukrainka stanęła na najwyższym stopniu podium z głośników "poleciał" polski hymn.

18-latka była kompletnie zaskoczona. Zdziwione również były stojące obok reprezentantki Niemiec i Cypru, które zorientowały się, że doszło do pomyłki. Na szczęście organizatorzy zreflektowali się, że zaliczyli ogromną wpadkę i po chwili powtórzyli ceremonię. Tym razem już z właściwym hymnem.