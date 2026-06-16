Tymoszczuk wymazany z historii ukraińskiego sportu

Tymoszczuk po wybuchu pełnoskalowej wojny pozostał w Rosji oraz otwarcie wspierał agresora. W geście poparcia dla rosyjskich działań wojennych przekazał swoją koszulkę z autografem na licytację, z której dochód trafił bezpośrednio do żołnierzy walczących w obwodzie kurskim przeciwko Ukrainie.

Jako były rekordzista pod względem liczby występów w reprezentacji Ukrainy, spotkał się z całkowitym potępieniem ze strony swoich rodaków, kibiców oraz byłych kolegów z boiska. Wymazano go z historii ukraińskiego sportu. W ojczyźnie jest powszechnie uznawany za zdrajcę i wroga narodu.

Dla Tymoszczuka była to kwestia honoru i godności

W 2022 roku Tymoszczuk został pozbawiony wszelkich tytułów, licencji trenerskiej oraz zakazano mu dożywotnio działalności w ukraińskim futbolu. Właśnie do tej decyzji odniósł się teraz był reprezentant Ukrainy.

W barwach Szachtara, Zenitu i reprezentacji całkowicie oddawałem się piłce nożnej. Nikt nie miał prawa pozbawić mnie tego, co wypracowałem w czasie kariery. Przede wszystkim chodziło o licencję trenerską, która pozwala pracować przy piłce nożnej. Cieszę się, że Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu stanął po mojej stronie i zwyciężyła sprawiedliwość. Dla mnie była to kwestia honoru i godności - powiedział Tymoszczuk, który aktualnie pełni funkcję asystenta trenera rosyjskiego Zenitu Sankt-Petersburg.