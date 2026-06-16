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Dla Ukraińców jest wrogiem numer jeden po Putinie. Zdrajca przerwał milczenie

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 09:46
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Dla Ukraińców jest wrogiem numer jeden po Putinie. Zdrajca przerwał milczenie
Dla Ukraińców jest wrogiem numer jeden po Putinie. Zdrajca przerwał milczenie/Shutterstock
Anatolij Tymoszczuk przebył drogę od bohatera do zera. Były piłkarz reprezentacji Ukrainy po wybuchu wojny w Ukrainie zdradził swój kraj i opowiedział się po stronie rosyjskiego najeźdźcy. Dla swoich rodaków jest wrogiem numer jeden po Władimirze Putinie. 47-latek długo nie zabierał głosu, ale teraz przerwał milczenie.

Tymoszczuk wymazany z historii ukraińskiego sportu

Tymoszczuk po wybuchu pełnoskalowej wojny pozostał w Rosji oraz otwarcie wspierał agresora. W geście poparcia dla rosyjskich działań wojennych przekazał swoją koszulkę z autografem na licytację, z której dochód trafił bezpośrednio do żołnierzy walczących w obwodzie kurskim przeciwko Ukrainie.

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Jako były rekordzista pod względem liczby występów w reprezentacji Ukrainy, spotkał się z całkowitym potępieniem ze strony swoich rodaków, kibiców oraz byłych kolegów z boiska. Wymazano go z historii ukraińskiego sportu. W ojczyźnie jest powszechnie uznawany za zdrajcę i wroga narodu.

Dla Tymoszczuka była to kwestia honoru i godności

W 2022 roku Tymoszczuk został pozbawiony wszelkich tytułów, licencji trenerskiej oraz zakazano mu dożywotnio działalności w ukraińskim futbolu. Właśnie do tej decyzji odniósł się teraz był reprezentant Ukrainy.

W barwach Szachtara, Zenitu i reprezentacji całkowicie oddawałem się piłce nożnej. Nikt nie miał prawa pozbawić mnie tego, co wypracowałem w czasie kariery. Przede wszystkim chodziło o licencję trenerską, która pozwala pracować przy piłce nożnej. Cieszę się, że Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu stanął po mojej stronie i zwyciężyła sprawiedliwość. Dla mnie była to kwestia honoru i godności - powiedział Tymoszczuk, który aktualnie pełni funkcję asystenta trenera rosyjskiego Zenitu Sankt-Petersburg.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Ukrainapiłka nożnazdrajcaAnatolij Tymoszczuk
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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