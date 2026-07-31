Surowe kary za dyskryminację, rasizm i ksenofobię. Nowe wytyczne

Walka z dyskryminacją nadal jest wyzwaniem

W minionych kilku sezonach regulamin przewidywał zawieszenie na 6-12 meczów piłkarza, trenera czy członka sztabu, który znacząco naruszył artykuł E3.2 kodeksu FA, mówiący o niewłaściwym zachowaniu z wyraźnym odwołaniem się do jednego z następujących aspektów: pochodzenie etniczne, kolor skóry, rasa, narodowość, wiara lub religia, płeć, zmiana płci, orientacja seksualna lub inwalidztwo.

Jesteśmy zdeterminowani, aby ten sport był wolny od dyskryminacji. Choć w ostatnich latach poczynione zostały w tej kwestii postępy, zachowanie nacechowane dyskryminacją nadal jest wyzwaniem - napisano w komunikacie Angielskiej Federacji Piłkarskiej (FA).

Potrzebne są dodatkowe środki, aby przeciwdziałać temu odrażającemu zachowaniu, więc nowe wytyczne będą wymagały od Komisji Nadzorujących obowiązek nałożenia standardowego zawieszenia na co najmniej 10 meczów w takich okolicznościach - podkreśliła FA.

Nowe przepisy dotyczą też wpisów w internecie

Dodano, że władze rozgrywek mają prawo przedłużyć okres dyskwalifikacji lub skrócić go, zależnie od okoliczności, ale nie może on spaść poniżej sześciu spotkań.

Nowe przepisy dotyczą nie tylko sytuacji boiskowych, ale też np. treści wpisów w serwisach społecznościowych czy prywatnych wiadomości. W takich przypadkach kara może być krótsza niż sześć meczów, ale nie krótsza niż trzy.