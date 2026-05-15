UEFA ukarała Ukraińców. Muszą zapłacić za rasizm i dyskryminację

Kibice Szachtara złamali przepisy na stadionie w Krakowie

Szachtar w związku z wojną w Ukrainie mecze w europejskich pucharach w roli gospodarza rozgrywa m.in. w Krakowie na stadionie miejscowej Wisły. Na tym obiekcie w półfinale gościł angielskie Crystal Palace.

Podczas meczu kibice Szachtara złamali przepisy UEFA. "Na ukraiński klub nałożona została grzywna pieniężną w wysokości 30 tysięcy euro oraz nakaz częściowego zamknięcia stadionu podczas kolejnego meczu rozgrywek klubowych UEFA, w którym Szachtar będzie grał jako klub gospodarz. To kara za rasistowskie i dyskryminujące zachowanie jego kibiców. Zamknięcie stadionu zostaje zawieszone na okres próbny wynoszący dwa lata" - czytamy w komunikacie UEFA.

Dodatkowa kara dla Szachtara

Na tym nie koniec. Dodatkowe 4 tysiące euro kary Szachtar musi zapłacić za odpalenie przez swoich kibiców środków pirotechnicznych.

W tym sezonie klub z Doniecka już zakończył udział w europejskich pucharach. Szachtar przegrał dwumecz z Crystal Palace i odpadł w półfinale. Do finału awansowali Anglicy, którzy 27 maja w Lipsku zmierzą się w walce o trofeum Ligi Konferencji z Rayo Vallecano.