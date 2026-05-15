Dziennik Gazeta Prawana logo

Był kandydatem na selekcjonera reprezentacji Polski. Teraz negocjuje z CSKA Moskwa

Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 10:45
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Był kandydatem na selekcjonera reprezentacji Polski. Teraz negocjuje z CSKA Moskwa
Był kandydatem na selekcjonera reprezentacji Polski. Teraz negocjuje z CSKA Moskwa/Shutterstock
Nenad Bjelica był jednym z kandydatów na selekcjonera reprezentacji Polski. Ostatecznie wybór padł na Jana Urban i to on zajął miejsce po Michale Probierzu. Natomiast Chorwat nadal jest bezrobotny, ale to wkrótce może się zmienić. Szkoleniowiec negocjuje z CSKA Moskwa.

Bjelica dwa lata jest na bezrobociu

Bjelica jest bardzo dobrze znany polskim kibicom. W przeszłości był trenerem piłkarzy Lecha Poznań. Ostatnio jego nazwisko wymieniano w gronie kandydatów do pracy w reprezentacji Polski i Legii Warszawa. W obu przypadkach skończyło się tylko na przymiarkach.

Nenad Bjelica nie zabrania piłkarzom papierosów i alkoholu. Powiedział, dlaczego tego nie robi
Nenad Bjelica nie zabrania piłkarzom papierosów i alkoholu. Powiedział, dlaczego tego nie robi

54-latek po rozstaniu z Dinamo Zagrzeb od 2024 roku jest na bezrobociu. To się jednak niedługo może zmienić. Rosyjskie media informują, że Bjelica prowadzi negocjacje z CSKA Moskwa.

Bjelica już rozmawiał z władzami CSKA

Chorwat już odbył już rozmowę z władzami moskiewskiego klubu i ma spore szanse na podpisanie kontraktu. Były kandydat na selekcjonera reprezentacji Polski miałby przywrócić dawną świetność CSKA, które ostatni raz mistrzowski tytuł zdobyło dekadę temu.

W obecnym sezonie kibice drużyny ze stolicy Rosji nie mają powodów do zadowolenia. Ich ukochany zespół na kolejkę przed końcem rozgrywek zajmuje piąte miejsce z wielką stratą aż 17. punktów do prowadzącego w tabeli Zenita Petersburg.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: piłka nożnaselekcjoner reprezentacjiNenad BjelicaCSKA Moskwa
Powiązane
Były reprezentant Polski spotkał się w Niemczech z rasizmem. "Oni są uprzedzeni do Polaków i czarnoskórych"
Były reprezentant Polski spotkał się w Niemczech z rasizmem. "Oni są uprzedzeni do Polaków i czarnoskórych"
Nenad Bjelica
Nenad Bjelica: Gdybym był trenerem lub kibicem Legii, wstydziłbym się takich zwycięstw
Nenad Bjelica
Bjelica nie jest już trenerem Lecha Poznań. Jego miejsce zajęli Ulatowski, Araszkiewicz i Rząsa
Nenad Bjelica
Nenad Bjelica ujawnił, że dzwonił do niego Zbigniew Boniek
Anatolij Tymoszczuk
Dla Ukraińców jest zdrajcą i wrogiem numer jeden po Putinie. Znów im podpadł
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraBył kandydatem na selekcjonera reprezentacji Polski. Teraz negocjuje z CSKA Moskwa »
Zobacz
|
Oto ortograficzny do porannej kawy
Quiz ortograficzny do porannej kawy. Wynik 15/15 to mistrzostwo
Starsza kobieta za kierownicą samochodu, obowiązkowe badania lekarskie dla seniorów 2026
Oto nowa granica wieku dla kierowców. Zapadła ostateczna decyzja ws. badań seniorów
"To nie jest zagadka kryminalna"
Niezwykły serial kryminalny w streamingu. Zachwycił 100 proc. krytyków
Nowe Suzuki e Vitara
Nowe Suzuki Vitara już w Polsce. Ceną rozjechała konkurencję. Ma 184 KM i 10 lat gwarancji
Policjant kontroluje oświetlenie w starszym aucie, sprawdzenie homologacji żarówek LED i halogenowych
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Decyzja zapadła: Oto harmonogram zmian
Donald Tusk
Donald Tusk przekazał nowe informacje. "Jesteśmy w kontakcie z szefem Dowództwa Europejskiego"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj