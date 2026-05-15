Był kandydatem na selekcjonera reprezentacji Polski. Teraz negocjuje z CSKA Moskwa

Bjelica dwa lata jest na bezrobociu

Bjelica jest bardzo dobrze znany polskim kibicom. W przeszłości był trenerem piłkarzy Lecha Poznań. Ostatnio jego nazwisko wymieniano w gronie kandydatów do pracy w reprezentacji Polski i Legii Warszawa. W obu przypadkach skończyło się tylko na przymiarkach.

54-latek po rozstaniu z Dinamo Zagrzeb od 2024 roku jest na bezrobociu. To się jednak niedługo może zmienić. Rosyjskie media informują, że Bjelica prowadzi negocjacje z CSKA Moskwa.

Bjelica już rozmawiał z władzami CSKA

Chorwat już odbył już rozmowę z władzami moskiewskiego klubu i ma spore szanse na podpisanie kontraktu. Były kandydat na selekcjonera reprezentacji Polski miałby przywrócić dawną świetność CSKA, które ostatni raz mistrzowski tytuł zdobyło dekadę temu.

W obecnym sezonie kibice drużyny ze stolicy Rosji nie mają powodów do zadowolenia. Ich ukochany zespół na kolejkę przed końcem rozgrywek zajmuje piąte miejsce z wielką stratą aż 17. punktów do prowadzącego w tabeli Zenita Petersburg.