Liga Konferencji. Awans Szachtara Donieck. Półfinał rozegra w Krakowie

Szachtar wyrównał klubowy rekord

Szachtar, który w 1/8 finału okazał się lepszy od Lecha Poznań, przed wyjazdem do Holandii na starcie z AZ Alkmaar wypracował pokaźną zaliczkę w postaci zwycięstwa w Krakowie 3:0.

W rewanżu holenderski zespół pod koniec spotkania strzelił dwa gole w odstępie siedmiu minut, obejmując prowadzenie 2:1, ale szybko stracona po kontrze druga bramka przekreśliła wszelkie nadzieje na awans. Zespół ukraiński rozegrał 18. mecz w europejskich pucharach w jednym sezonie, czym wyrównał klubowy rekord z edycji 2015/16.

Pogromcy Jagiellonii i Rakowa odpadli

Zdecydowanie gorzej wypadła Fiorentina. Przedstawiciel Serie A, który w dwóch poprzednich rundach wyeliminował kolejno Jagiellonię Białystok i Raków Częstochowa, u siebie wygrał z Crystal Palace, ale tylko 2:1. Nie wystarczyło to do awansu, gdyż Londyńczycy w pierwszym meczu zwyciężyli 3:0. Bramki dla "Violi" zdobyli Islandczyk Albert Gudmundsson i Cher Ndour, czyli ci sami, którzy miesiąc temu na Stadio Artemio Franchi trafili do siatki Częstochowian.

AEK Ateny na własnym obiekcie już w 51. minucie odrobił deficyt bramkowy (0:3) z pierwszej potyczki z Rayo Vallecano. Po godzinie gry Isi Palazon strzelił pod poprzeczkę, czym zapewnił promocję 13. zespołowi hiszpańskiej ekstraklasy do najlepszej czwórki rozgrywek.

Drużyna Oyedele wyeliminowała zespół Potulskiego

W starciu zespołów z polskimi piłkarzami RC Strasbourg już do przerwy prowadził 2:0 z FSV Mainz 05. Dzięki temu straty sprzed tygodnia zostały odrobione. Wynik długo się nie zmieniał się, co zapowiadało dogrywkę. Gospodarze śmielej ruszyli do ataków w finałowych minutach i zdobyli dwa kolejne gole. Pomocnik Strasbourga Maxi Oyedele, podobnie jak obrońca niemieckiej drużyny Kacper Potulski do końca spotkania zachowali status rezerwowych.

W półfinałach Szachtar zmierzy się z Crystal Palace, a pierwszy mecz w Krakowie rozegrany zostanie 30 kwietnia. Tego samego dnia w drugiej parze Rayo Vallecano podejmie RC Strasbourg.

Liga Konferencji to trzeci, czyli najniższy szczebel rozgrywek UEFA, ale jest świetną okazją m.in. do zbierania ważnych punktów rankingowych oraz premii finansowych. Głównie dzięki postawie Legii Warszawa i Jagiellonii, które dotarły w poprzedniej edycji do ćwierćfinału LK, w sezonie 2026/27 w europejskich pucharach wystąpi po raz pierwszy pięć polskich zespołów, w tym dwa w kwalifikacjach Ligi Mistrzów.