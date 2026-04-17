Liga Konferencji. Awans Szachtara Donieck. Półfinał rozegra w Krakowie

oprac. Michał Ignasiewicz
49 minut temu
Liga Konferencji. Awans Szachtara Donieck. Półfinał rozegra w Krakowie
Liga Konferencji. Awans Szachtara Donieck. Półfinał rozegra w Krakowie/PAP/EPA
Szachtar Donieck po wyjazdowym remisie w rewanżu z AZ Alkmaar 2:2 awansował do półfinału piłkarskiej Ligi Konferencji. Z kolei Fiorentina, która we wcześniejszej fazie rozgrywek także wyeliminowała polską drużynę, odpadła z Crystal Palace, choć w czwartek wygrała 2:1. W Anglii jednak uległa 0:3.

Szachtar wyrównał klubowy rekord

Szachtar, który w 1/8 finału okazał się lepszy od Lecha Poznań, przed wyjazdem do Holandii na starcie z AZ Alkmaar wypracował pokaźną zaliczkę w postaci zwycięstwa w Krakowie 3:0.

W rewanżu holenderski zespół pod koniec spotkania strzelił dwa gole w odstępie siedmiu minut, obejmując prowadzenie 2:1, ale szybko stracona po kontrze druga bramka przekreśliła wszelkie nadzieje na awans. Zespół ukraiński rozegrał 18. mecz w europejskich pucharach w jednym sezonie, czym wyrównał klubowy rekord z edycji 2015/16.

Pogromcy Jagiellonii i Rakowa odpadli

Zdecydowanie gorzej wypadła Fiorentina. Przedstawiciel Serie A, który w dwóch poprzednich rundach wyeliminował kolejno Jagiellonię Białystok i Raków Częstochowa, u siebie wygrał z Crystal Palace, ale tylko 2:1. Nie wystarczyło to do awansu, gdyż Londyńczycy w pierwszym meczu zwyciężyli 3:0. Bramki dla "Violi" zdobyli Islandczyk Albert Gudmundsson i Cher Ndour, czyli ci sami, którzy miesiąc temu na Stadio Artemio Franchi trafili do siatki Częstochowian.

AEK Ateny na własnym obiekcie już w 51. minucie odrobił deficyt bramkowy (0:3) z pierwszej potyczki z Rayo Vallecano. Po godzinie gry Isi Palazon strzelił pod poprzeczkę, czym zapewnił promocję 13. zespołowi hiszpańskiej ekstraklasy do najlepszej czwórki rozgrywek.

Drużyna Oyedele wyeliminowała zespół Potulskiego

W starciu zespołów z polskimi piłkarzami RC Strasbourg już do przerwy prowadził 2:0 z FSV Mainz 05. Dzięki temu straty sprzed tygodnia zostały odrobione. Wynik długo się nie zmieniał się, co zapowiadało dogrywkę. Gospodarze śmielej ruszyli do ataków w finałowych minutach i zdobyli dwa kolejne gole. Pomocnik Strasbourga Maxi Oyedele, podobnie jak obrońca niemieckiej drużyny Kacper Potulski do końca spotkania zachowali status rezerwowych.

W półfinałach Szachtar zmierzy się z Crystal Palace, a pierwszy mecz w Krakowie rozegrany zostanie 30 kwietnia. Tego samego dnia w drugiej parze Rayo Vallecano podejmie RC Strasbourg.

Liga Konferencji to trzeci, czyli najniższy szczebel rozgrywek UEFA, ale jest świetną okazją m.in. do zbierania ważnych punktów rankingowych oraz premii finansowych. Głównie dzięki postawie Legii Warszawa i Jagiellonii, które dotarły w poprzedniej edycji do ćwierćfinału LK, w sezonie 2026/27 w europejskich pucharach wystąpi po raz pierwszy pięć polskich zespołów, w tym dwa w kwalifikacjach Ligi Mistrzów.

  • Wyniki rewanżowych meczów 1/4 finału piłkarskiej Ligi Konferencji (* oznacza awans)
    czwartek, 16 kwietnia
    AZ Alkmaar - *Szachtar Donieck 2:2 (0:0), pierwszy mecz 0:3
    Fiorentina - *Crystal Palace 2:1 (1:1), 0:3
    AEK Ateny - *Rayo Vallecano 3:1 (2:0), 0:3
    *RC Strasbourg - FSV Mainz 05 4:0 (2:0), 0:2
  • półfinały (30 kwietnia i 7 maja)
    Szachtar Donieck - Crystal Palace
    Rayo Vallecano - RC Strasbourg
  • finał - 27 maja (Lipsk)
Liga Konferencji. Kuriozalny samobój pozbawił Lecha Poznań szans na awans
Liga Konferencji. Kuriozalny samobój pozbawił Lecha Poznań szans na awans
Liga Konferencji. Raków nie dał rady. Fiorentina w ćwierćfinale
Liga Konferencji. Raków nie dał rady. Fiorentina w ćwierćfinale
Liga Konferencji. Lech potrzebuje dwóch goli, a Raków jednego, by odrobić straty
Liga Konferencji. Lech potrzebuje dwóch goli, a Raków jednego, by odrobić straty
Liga Konferencji. Lech oddalił się od awansu. Szachtar wygrał w Poznaniu
Liga Konferencji. Lech oddalił się od awansu. Szachtar wygrał w Poznaniu
oprac. Michał Ignasiewicz
European Commission presents digital age verification app
UE szykuje dużą zmianę. Von der Leyen: Nie ma już wymówek
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
wyprzedzanie traktora przez samochód Czy można wyprzedzać traktor na ciągłej linii?
Czy można wyprzedzić traktor na ciągłej? Większość kierowców źle to rozumie
Peter Magyar
Te słowa z Niemiec dają do myślenia. "Odpowiedzią na prawicę wcale nie musi być lewica"
