Raków trafił tuż po wyjściu z szatni

W pierwszej połowie kibice nie oglądali goli. Tuż po przerwie wynik spotkania ogłosił Karol Struski. Pomocnik Rakowa w 46. minucie zaskoczył bramkarza gości uderzeniem przy bliższym słupku.

Goście odpowiedzieli w 68. minucie. Na strzał zdecydował się Cher Ndour. Piłka pod drodze do bramki odbiła się jeszcze od jednego z zawodników i wpadła do siatki Oliwiera Zycha.

Pongracic z własnej połowy trafił do pustej bramki

Po wyrównaniu Fiorentnina dalej atakowała, ale w końcówce do głosu doszli piłkarze Rakowa. W 84. min sędzia początkowo podyktował rzut karny po starciu bramkarza Włochów z Brunesem, ale po analizie wideo zmienił decyzję. W doliczonym czasie Częstochowianie ruszyli do przodu całą drużyną. I w ostatniej akcji spotkania stracili drugiego gola. Do ich pustej bramki z własnej połowy trafił Marin Pongracic i zakończył rywalizację oraz pucharową przygodę Rakowa.