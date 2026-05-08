Była żona Władimira Kliczki dokonała coming outu. Przez 36 lat ukrywała swoją tożsamość

Była żona Władimira Kliczki dokonała coming outu. Po 36 latach przestała ukrywać swoją tożsamość

Michał Ignasiewicz
8 maja 2026, 10:24
Władimir Kliczko i Hayden Panettiere po dziewięciu latach małżeństwa rozstali się w 2018 roku. Teraz matka dziecka słynnego boksera zdecydowała się na coming out. Aktorka wyznała, że jest biseksualna, ale po 36 latach życia postanowiła przestać ukrywać swoją tożsamość.

Aktorka żałuje, że zwlekała tyle czasu

Panettiere w jednym z najnowszych wywiadów zdobyła się na szczere wyznanie. Były żona Kliczki dokonała coming outu i wyjawiła, że jest biseksualna. To część mnie, której nigdy wcześniej nie mogłam pokazać światu, bo po prostu nigdy nie był na to odpowiedni moment - powiedział aktorka w rozmowie z "Us Weekly".

Była żona Kliczki ujawniła również, że w przeszłości spotykała się z kobietami. Przyznała jednak, że przez lata brakowało jej odwagi, by w pełni wejść w takie relacje emocjonalnie. Dopiero dziś, mając 36 lat, czuje się gotowa, by powiedzieć to głośno. Jak sama przyznała, żałuje jedynie, że zajęło jej to tak długo. To smutne, że musiałam czekać do 36. roku życia, żeby podzielić się tą częścią siebie. Ale lepiej późno niż wcale, prawda? - dodała Panettiere,

Były żona Kliczki bała się reakcji ludzi

Aktorka wyjaśniła dlaczego dopiero po 36. latach zdecydowała się na coming out. Wcześniej bała się że jej wyznanie może zostać odebrane jako chwilowa moda albo próba zwrócenia na siebie uwagi, a nie jako autentyczny element jej życia i doświadczeń.

Obawiałam się, że ludzie pomyślą, że wskakuję do jakiegoś trendu. Bardzo trudno było mi o tym mówić. To smutne, że musiałam czekać do 36. roku życia, żeby podzielić się tą częścią siebie. Ale lepiej późno niż wcale, prawda? Teraz, kiedy wiem, że ta książka wychodzi i że zdecydowałam się powiedzieć o tym światu, mogę w końcu z pełnym przekonaniem powiedzieć: tak, jestem biseksualna. Powiedziałam to. Pierwszy raz na głos - podkreśliła była żona Kliczki.

